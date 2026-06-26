Home Credit Việt Nam ghi dấu ấn tại Giải thưởng quốc tế CX Asia Excellence Awards

Tối 17/6 vừa qua tại Singapore, Home Credit Việt Nam đã nhận giải Bạc tại CX Asia Excellence Awards 2026 ở hạng mục "Ứng dụng dữ liệu & thấu hiểu Khách hàng hiệu quả nhất" (Best Use of Data and Customer Insights). Giải thưởng ghi nhận nỗ lực nâng chuẩn trải nghiệm và chiến lược luôn đặt khách hàng làm trọng tâm của doanh nghiệp.

Đại diện Home Credit Việt Nam nhận giải Bạc hạng mục Best Use of Data and Customer Insight tại CX Asia Excellence Awards 2026, Singapore, ngày 17/6.

Đây là năm thứ 12 CX Asia Excellence Awards được tổ chức - giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực châu Á về trải nghiệm khách hàng, vinh danh các tổ chức đang tái định hình mức độ gắn kết với khách hàng thông qua chiến lược chuyển đổi số trên nền tảng AI và trải nghiệm đa kênh xuất sắc.

Việc Home Credit giành giải ở hạng mục "Ứng dụng dữ liệu & thấu hiểu Khách hàng hiệu quả nhất" phản ánh hai định hướng xuyên suốt của doanh nghiệp: lấy khách hàng làm trọng tâm trong các mục tiêu kinh doanh, đồng thời ứng dụng công nghệ, tối ưu dữ liệu để thấu hiểu nhu cầu, mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng.

Ưu tiên xây dựng các Nguyên tắc trải nghiệm theo sát hành trình của khách hàng

Theo Báo cáo Tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025 vừa được FiinGroup công bố, ngành tài chính tiêu dùng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, song các công ty tài chính đang dịch chuyển sang các khoản vay đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời tối ưu dữ liệu để mở rộng tệp khách hàng.

Cùng với quá trình số hóa, các sản phẩm tài chính đang được thiết kế lại cho nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ có thói quen mua sắm và thanh toán bằng các phương thức như mua trước trả sau, thẻ tín dụng, hạn mức tín dụng nhỏ trên ứng dụng số.

Song song đó, kết quả từ cuộc khảo sát do Home Credit thực hiện trong năm vừa qua cho thấy, bên cạnh các yếu tố thực tiễn như quy trình hiệu quả và phê duyệt nhanh chóng, khách hàng đánh giá cao những công ty tài chính coi trọng các giá trị về mặt cảm xúc như tính minh bạch, thấu hiểu và sự tôn trọng xuyên suốt quá trình giao dịch.

Trên cơ sở những thay đổi trong nhu cầu và kỳ vọng, Home Credit đầu tư xây dựng một Bộ nguyên tắc Trải nghiệm khách hàng hoàn chỉnh. Bộ nguyên tắc nền tảng này định hướng toàn bộ tổ chức trong việc thiết kế sản phẩm, quy trình và tương tác, nhằm mang đến trải nghiệm tài chính nhanh chóng, liền mạch và xây dựng mối quan hệ bền vững, lâu dài đồng hành trong mọi lựa chọn của khách hàng.

Nỗ lực liên phòng ban đằng sau giải thưởng trải nghiệm khách hàng quốc tế

Tối ưu hành trình khách hàng với dữ liệu

Nếu Bộ Nguyên tắc Trải nghiệm khách hàng là kim chỉ nam, thì dữ liệu là yếu tố then chốt giúp Home Credit tối ưu hóa các bước trong hành trình trải nghiệm qua từng điểm chạm cụ thể.

Với nhóm khách hàng chưa có hoặc có ít lịch sử tín dụng, tại bước thẩm định hồ sơ, Home Credit sử dụng mô hình chấm điểm tín dụng (innovative credit scoring), kết hợp dữ liệu nội bộ với các nguồn dữ liệu bên ngoài. Nhờ đó, quá trình thẩm định và xét duyệt trực tuyến trung bình rút gọn trong vòng 3 phút, khả năng tiếp cận tín dụng của nhóm khách hàng chưa có lịch sử vay được mở rộng và vẫn giữ vững cam kết cho vay có trách nhiệm của doanh nghiệp.

Hệ thống dữ liệu và các mô hình phân tích là nền tảng giúp Home Credit cá nhân hóa trải nghiệm cho từng khách hàng.

Ông Michal Skalicky, Giám đốc Quan hệ Khách hàng Home Credit Việt Nam, cho biết: “Giải thưởng ghi nhận chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm và năng lực xây dựng sản phẩm dựa trên dữ liệu của Home Credit. Bằng việc làm chủ mô hình định giá, chúng tôi tự hào mang đến các giải pháp tài chính có trách nhiệm và dễ dàng tiếp cận đến nhiều nhóm khách hàng hơn, đặc biệt là những người cần được hỗ trợ nhất. Đây cũng là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh”.

Kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,66% được xem là "trái ngọt" cho chiến lược đặt khách hàng làm trọng tâm và cam kết tăng trưởng bền vững của Home Credit. Giải thưởng CX Asia Excellence Awards là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào dữ liệu, công nghệ, cùng với các công cụ đọc vị khách hàng, góp phần nâng chuẩn trải nghiệm ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam.

Hoàng Anh