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Abbott ra mắt bộ cảm biến tự động đo đường huyết liên tục mỗi phút

Abbott vừa giới thiệu tại Việt Nam bộ cảm biến theo dõi đường huyết liên tục (CGM) FreeStyle Libre 2 Plus Flash Glucose Monitoring System, giúp đọc chỉ số đường huyết mỗi phút theo thời gian thực với cập nhật mỗi phút và cảnh báo tuỳ chọn khi đường huyết xuống thấp hoặc tăng cao.

Abbott ra mắt bộ cảm biến tự động đo đường huyết liên tục mỗi phút

Trong bối cảnh Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường, công nghệ CGM đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi để quản lý đường huyết tốt hơn. FreeStyle Libre 2 Plus đạt tiêu chuẩn chính xác cao, cung cấp dữ liệu giúp người sử dụng hiểu rõ ảnh hưởng của chế độ ăn, vận động và điều trị đến chỉ số đường huyết.

Hệ thống bao gồm cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus đeo ở mặt sau cánh tay với thời gian sử dụng lên đến 15 ngày và đầu đọc cầm tay FreeStyle Libre 2. Các nghiên cứu cho thấy công nghệ FreeStyle Libre giúp giảm tình trạng hạ đường huyết, giảm chỉ số HbA1c gần 1% và giảm tỉ lệ nhập viện liên quan đến đái tháo đường.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand cho biết, FreeStyle Libre 2 Plus được phát triển nhằm giúp người dùng tiếp cận dữ liệu đường huyết dễ dàng hơn để hỗ trợ các quyết định quản lý sức khoẻ hàng ngày.

LÂM VŨ

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CGM Douglas Kuo HbA1c Abbott Việt Nam Đường huyết Đái tháo đường Đầu đọc Hạ đường huyết Thời gian sử dụng Cầm tay

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