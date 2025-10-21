An Giang: Truy tìm chủ hụi online chiếm đoạt hơn 740 triệu đồng

Pháp luật

Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Ngọc Diễm (SN 1997, ngụ đường Nguyễn Thái Học, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Diem copy (1).jpg
Quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Ngọc Diễm

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong năm 2024 và 2025, Nguyễn Ngọc Diễm làm chủ nhiều dây hụi online trên mạng xã hội Zalo, lôi kéo nhiều người tham gia. Đến tháng 2-2025, Diễm bất ngờ tuyên bố bể hụi và chiếm đoạt 743 triệu đồng của 14 người.

Hiện đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú, chưa xác định được tung tích. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị ai biết thông tin về Nguyễn Ngọc Diễm, thông báo ngay đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; ĐT: 0297.386.4101) hoặc Điều tra viên Trương Xuân Đỡ (ĐT: 0945.436.922) để phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

NAM KHÔI - TIẾN TẦM

