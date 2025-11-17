Hàng trăm công nhân điêu đứng vì “hụi online”

Liên quan thông tin nhiều công nhân chơi “hụi online” có nguy cơ mất tiền tỷ, ngày 17-11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Quan, Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa (TPHCM) cho biết, địa phương đã nắm vụ việc và chỉ đạo công an phường xác minh làm rõ.

Theo lãnh đạo địa phương, đến nay “chủ hụi” đã bỏ trốn. Trước đó, chiều 16-11, hàng chục người, hầu hết là công nhân lao động đã tập trung trước căn nhà được cho là của bà L.T.P. (SN 1993), chủ dây “hụi online” trên đường DF2, phường Chánh Phú Hòa (TPHCM). Chính quyền địa phương vận động những người này giải tán, ổn định tình hình trật tự trên địa bàn.

Nhiều công nhân lo lắng trước nguy cơ mất tiền vì vỡ hụi

Những người có mặt tại đây cho biết, đường dây hụi này có tên “Hụi Tường Vy”, khoảng 2.000 hội viên.

Từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, nhiều người tham gia hụi online do bà P. làm chủ. Có trường hợp vay mượn tiền người thân, thế chấp tài sản để chơi hụi.

Do việc chơi hụi qua mạng khá đơn giản nên thu hút đông đảo người tham gia.

Liên quan đến vụ việc này, Công an phường Chánh Phú Hòa đã tiếp nhận tin báo và đang xác minh làm rõ.

Tin liên quan Vỡ hụi 200 tỷ tại TPHCM, hàng chục người dân trình báo mất tiền tỷ

VĂN CHÂU