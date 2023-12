Lực lượng vũ trang giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, Bộ Tư lệnh TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện Nghị định số 03 (về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng), Nghị định số 02 (về phòng thủ dân sự) của Chính phủ; theo dõi nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, hoạt động chống phá của thế lực thù địch; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.



Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 934/ĐA-UBND ngày 4-10-2021 của UBND TPHCM về “tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chính sách cho dân quân tự vệ (DQTV) giai đoạn 2021-2025”; xây dựng lực lượng DQTV toàn thành phố đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch.

Với công tác Đảng, công tác chính trị, Đảng ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị”; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; học tập, quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, Thành ủy TPHCM; hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự với số lượng thí sinh đăng ký tăng hơn 100% so với năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương thành tích mà lực lượng vũ trang thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong năm qua. Trong đó, hoàn thành 100% các chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; vượt chỉ tiêu về tỷ lệ đảng viên…

Với các hạn chế còn tồn tại, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Bộ Tư lệnh TPHCM cần tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về phát triển công nghiệp quốc phòng; chiến lược phòng thủ dân sự đến năm 2030 và các năm tiếp theo trên địa bàn TPHCM.

Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng theo Nghị định 03, 02 của Chính phủ; nắm chắc, đánh giá, dự báo tình hình để chủ động triển khai xử lý kịp thời, hiệu quả tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện Nghị định 30, 130 của Chính phủ; thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng Khu vực phòng thủ TPHCM; rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án do Bộ Tư lệnh TPHCM làm chủ đầu tư, phục vụ hiệu quả cho công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Cùng với đó là thực hiện hiệu quả Đề án, hướng dẫn của thành phố liên quan công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chăm lo với lực lượng DQTV tại địa phương; phối hợp với địa phương quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy quân sự các cấp.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, hiệp đồng; gắn kết với lực lượng vũ trang thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang TPHCM năm 2023.

