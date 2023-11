Nhân rộng nhân tố điển hình “khéo” trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang

Ngày 24-11, Ban Dân vận Quận ủy quận 5 phối hợp với Công an quận 5 (TPHCM) tổ chức hội thi Dân vận khéo trong lực lượng vũ trang (LLVT) năm 2023. Dự có đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ LLVT đang công tác tại quận 5 trong tham mưu, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới. Đồng thời, phát hiện và nhân rộng nhân tố điển hình “khéo” trong công tác dân vận của LLVT; nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, xử lý tình huống thực tế trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ chuyên môn.

Hội thi có 18 đội dự thi gồm: 14 đội thi của Công an 14 phường và 4 đội thi thuộc các đội nghiệp vụ thuộc Công an quận 5. Tại hội thi, các đơn vị tham gia 3 phần thi: “Đáp nhanh”, “Tự giới thiệu” và “Tôi và chúng ta”.

Kết quả, giải nhất thuộc về Công an phường 1; giải nhì là Công an phường 3; giải ba là Công an phường 7 và phường 12…