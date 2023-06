Malaysia cảnh báo Meta

Theo hãng tin Reuters, ngày 23-6, giới chức Malaysia thông báo sẽ có hành động pháp lý chống lại Meta, công ty mẹ của Facebook, do không gỡ bỏ những nội dung độc hại trên mạng xã hội này.

Ủy ban Thông tin và Truyền thông đa phương tiện Malaysia nêu rõ, thời gian gần đây, Facebook đã ghi nhận lượng lớn nội dung tiêu cực liên quan đến chủng tộc, hoàng gia, tôn giáo, mạo danh, cờ bạc trực tuyến và quảng cáo lừa đảo. Dù đã nhiều lần yêu cầu nhưng Meta không hành động hiệu quả để ngăn chặn tình trạng trên.

Trước đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, Ủy ban An ninh mạng quốc gia đã quyết định soạn thảo Dự luật An ninh mạng để đảm bảo hoàn thiện tất cả khía cạnh pháp luật liên quan an ninh mạng.