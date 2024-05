Mãn nhãn với màn trình diễn tại Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật lực lượng Công an Quảng Ngãi

Sáng ngày 16-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật lực lượng Công an tỉnh năm 2024. Hội thi hướng đến chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025).

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Về phía Công an tỉnh Quảng Ngãi có Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, ban giám khảo cuộc thi, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương và hơn 400 cán bộ, chiến sĩ.

Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật lực lượng Công an tỉnh năm 2024. Ảnh: THÀNH SỰ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc trao cờ lưu niệm cho các lực lượng công an tại hội thi. Ảnh: THÀNH SỰ

Hội thi có 17 đội đến từ công an các huyện, thị xã, thành phố và các khối Công an tỉnh Quảng Ngãi. Các đội sẽ trải qua các nội dung thi, gồm duyệt điều lệnh, đội ngũ, các tư thế chiến đấu, bài võ thể dục Công an nhân dân và bắn súng CZ75.

Hội thi sẽ diễn ra từ ngày 15-5 đến 17-5.

Các đơn vị cơ quan công an có mặt tham dự hội thi

Thực hiện nghi thức khai mạc hội thi

Phần thi duyệt điều lệnh, đội ngũ

Phần thi võ thuật

Sau phần thi võ thuật, các đội tham gia phần thi bắn súng

NGUYỄN TRANG - THÀNH SỰ