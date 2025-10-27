Mạnh tay chấn chỉnh ca khúc lệch chuẩn văn hóa

Cục Nghệ thuật biểu diễn cùng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) họp tại Hà Nội

Ngày 27-10, Cục Nghệ thuật biểu diễn cùng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ VH-TT-DL) họp bàn về tình trạng gia tăng các ca khúc có ngôn từ dung tục, thiếu văn hóa... lan truyền trên không gian mạng. Lãnh đạo hai đơn vị thống nhất quan điểm cần chấn chỉnh mạnh, lập lại kỷ cương trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, nhấn mạnh: “Có nghệ sĩ biểu diễn ca khúc ngoài danh mục đã được cấp phép, không tuân thủ quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cục đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cụ thể để có hướng xử lý nghiêm”. Ông Nguyễn Xuân Bắc cho rằng, thái độ kiên quyết từ cơ quan quản lý là cần thiết để nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ.

Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Lê Quang Tự Do khẳng định, cần phải chấn chỉnh nghiêm khắc, lập lại trật tự trên không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng xuyên biên giới, để hạn chế tác động xấu đến cộng đồng, nhất là giới trẻ. Theo ông Lê Quang Tự Do, qua giám sát, một số ca khúc có lời lẽ phản cảm, trong khi đơn vị quản lý nghệ sĩ lại có biểu hiện chống chế, giải thích thiếu thiện chí.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã có công văn yêu cầu chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, chỉ rõ nhiều ca khúc của các ca sĩ trẻ như Jack J-97, Pháo, Gducky, Andree, HieuThuHai... sử dụng ngôn ngữ cẩu thả, phản cảm, cổ xúy lối sống buông thả, giang hồ. Ông Lê Quang Tự Do cho rằng, việc TPHCM “gọi tên” cụ thể các trường hợp vi phạm thể hiện ý chí, quyết tâm mạnh mẽ trong lập lại trật tự trong lĩnh vực âm nhạc.

NSND Xuân Bắc cũng khẳng định, nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc để trở thành nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ, đi ngược thuần phong mỹ tục... đều phải bị xử lý nghiêm khắc. Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để vừa tạo hành lang pháp lý khích lệ sự sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, vừa đảm bảo việc quản lý để nghệ thuật phát triển theo đúng định hướng và tuân thủ các quy định.

MAI AN