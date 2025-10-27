Chấn chỉnh các hoạt động âm nhạc lệch chuẩn

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Sở VH-TT TPHCM tăng cường kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc cả trên mạng xã hội lẫn tại các chương trình biểu diễn.

Trước thực trạng thời gian qua một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục…, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa có công văn yêu cầu các đơn vị: Sở VH-TT TPHCM; Hội Âm nhạc TPHCM; Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TPHCM; các cơ quan báo chí tại TPHCM đẩy mạnh định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa nhằm xây dựng môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh, nhân văn, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc.

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Sở VH-TT TPHCM tăng cường kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc cả trên mạng xã hội lẫn tại các chương trình biểu diễn. Sở cũng chủ trì, phối hợp Hội Âm nhạc TPHCM, Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM tổ chức các chương trình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ.

Hội Âm nhạc TPHCM tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, định hướng sáng tác cho hội viên, nhất là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ. Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TPHCM kịp thời phê bình các biểu hiện lệch chuẩn, phản cảm trong sáng tác và biểu diễn…

Các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức các bài viết, chuyên trang, chuyên mục nhằm góp phần xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với công chúng và xã hội.

Tin liên quan Nhạc phản cảm: Nỗi lo lệch hướng thẩm mỹ giới trẻ

TIỂU TÂN