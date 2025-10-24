Không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn tham gia các chương trình của TPHCM

Liên quan tình trạng đáng lo ngại trong môi trường âm nhạc thời gian qua, ngày 24-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM có công văn yêu cầu đẩy mạnh định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Công văn được gửi đến các đơn vị: Sở VH-TT TPHCM; Hội Âm nhạc TPHCM; Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TPHCM cùng các cơ quan báo chí.

Jack bị chỉ trích khi sáng tác và trình diễn bài hát có ca từ phản cảm trong đêm nhạc tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Theo công văn, gần đây xuất hiện tình trạng một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Điển hình như trường hợp ca sĩ Jack J-97 (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) trong ca khúc được trình diễn ngày 16-10 tại Hà Nội có các câu hát, ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn.

Cụ thể các câu hát, ca từ như: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám?”; “Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm... "; "Lào gì cũng t…".

Jack J-97 còn có bài Chưa bao giờ với các câu phản cảm: “Và tao vẫn cứ hút c... như chưa bao giờ bị cấm đoán/ Gọi những thằng hút cùng là anh em".

Hay trường hợp rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) trong bài Sự nghiệp chướng, có: “Trông em như kiểu model Prada, motherfucker ex xa ra/ Eyeliner kiểu ra-ta-ta-nah/ Đêm nay quẩy cha-cha-cha- nah/ Trên răng dưới chàng không có gì, phiền lo thêm gì ngoài câu "Sorry"; “YSL em bo thêm cả ký/ Nếu như chàng bỏ phí cứ đem trợ lý anh cho đi”; “Em nào nhân viên, em nào đối tác?/ Con lợn này chối ác”; “Anh ơi, em bảo anh này/ Yêu đương như thế ý thì có ngày tao tát cho một phát là đi vào Viện Răng Hàm Mặt - Khoa Chấn thương chỉnh hình, răng môi mày lẫn lộn trộn vào với nhau/ Tao ra đi trong yên lặng thì mày khôn hồn, mày sống cho đàng hoàng tử tế…”.

Rapper Pháo phản cảm với bài "Sự nghiệp chướng"

Rapper Gducky (Đặng Mai Việt Hoàng) với bài Miền mộng mị có câu hát cổ súy hành vi vi phạm pháp luật: “Châm cho anh một điếu sà cân/ để anh quên đi nỗi nhớ em”.

Hieuthuhai (Trần Minh Hiếu) với bài Trình: “Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chảy nước miếng/ Giống mấy thằng biến thái nó đang rình ai tắm"; "Hay anh phải ngưng làm nhạc tỉnh/ Chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến”; “Làm cap rap nói về cuộc sống giang hồ”...

Andree (Bùi Thế Anh) và Bình Gold (Vũ Xuân Bình) có bài Em iu: “Ối giời, anh biết là hôm đó em rất mệt/ Nhưng anh biết chắc chắn em muốn ph..."; "Sáng em đi spa, tối đi club, chiều làm đường k...".

Ngoài ra, Hoàng Tôn (Nguyễn Hoàng Tôn), Andree và Tinle (Đặng Tuấn Anh) có bài CLME; Andree với bài Kẹo; Bray (Trần Thiện Thanh Bảo) và Đạt G (Nguyễn Tấn Đạt) với bài Cao ốc 207...

Hieuthuhai biểu diễn tiết mục "Love sand" tại Concert "Anh trai say hi" với vũ điệu phản cảm. Ảnh: BTC

Những biểu hiện âm nhạc như trên làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật, chuẩn mực ứng xử văn hóa; ảnh hưởng suy nghĩ, hành động, nhất là trong giới trẻ và cái nhìn của công chúng về hình ảnh người nghệ sĩ.

Thực trạng này cho thấy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức nghề nghiệp; Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TPHCM; các cơ quan báo chí và giới văn nghệ sĩ nhằm kịp thời định hướng, chấn chỉnh, xây dựng môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh, nhân văn, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc.

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Sở VH-TT TPHCM tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc, nhất là thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội; các chương trình âm nhạc tại các điểm biểu diễn như phòng trà, chương trình âm nhạc xã hội hóa do tư nhân đứng ra tổ chức; các chương trình âm nhạc, sự kiện ngoài không gian công cộng... trên địa bàn thành phố phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực văn hóa.

Sở VH-TT TPHCM phối hợp Thanh tra TPHCM thanh tra, xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa.

Cùng với đó, Sở VH-TT TPHCM chủ trì, phối hợp Hội Âm nhạc TPHCM, Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM tổ chức các chương trình, chuyên đề tuyên truyền, định hướng sáng tạo nghệ thuật, nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ.

Ngoài ra, Sở VH-TT TPHCM phải kịp thời tham mưu UBND TPHCM các giải pháp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp sáng tác, biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc phản cảm, lệch chuẩn, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa; biểu dương, khen thưởng những ca sĩ, nghệ sĩ có sáng tác hay, sáng tạo, mang tính giáo dục, lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh, có cống hiến cho xã hội.

"Phải cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của thành phố", công văn nêu.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Hội Âm nhạc TPHCM tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, định hướng sáng tác và biểu diễn đảm bảo chuẩn mực, nhằm nâng cao ý thức văn hóa, trách nhiệm xã hội cho hội viên, nhất là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ.

Song song đó, hội tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm trao đổi về văn hóa ứng xử trong sáng tác và biểu diễn âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ nghệ thuật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và lan tỏa giá trị chân - thiện - mỹ trong đời sống âm nhạc.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kết nạp hội viên là nghệ sĩ tự do đang hoạt động trên địa bàn thành phố nhằm định hướng sáng tác, biểu diễn đúng đắn cho lực lượng nghệ sĩ trẻ.

Màn trình diễn gây tranh cãi của Jack J-97 (Trịnh Trần Phương Tuấn) trong đêm nhạc tối 16-10

Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TPHCM được yêu cầu phải phát huy vai trò định hướng, phản biện, thẩm định chuyên môn; có các bài viết, công trình nghiên cứu và tọa đàm về thực trạng ngôn ngữ, ca từ, hành vi ứng xử trong âm nhạc hiện nay.

Ngoài ra, phải kịp thời phê bình, phân tích các biểu hiện lệch chuẩn, phản cảm trong sáng tác và biểu diễn, góp phần điều chỉnh, định hướng tư duy thẩm mỹ đúng đắn cho giới nghệ sĩ và công chúng; tham mưu, tư vấn cho các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp và cơ quan báo chí trong tuyên truyền, định hướng sáng tác, biểu diễn nghệ thuật.

Các cơ quan báo chí, truyền thông phải tăng cường bài viết, chuyên trang, chuyên mục nhằm định hướng thẩm mỹ nghệ thuật, nâng cao nhận thức văn hóa, góp phần xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với công chúng và xã hội.

Các đơn vị phải kịp thời phản biện, phê phán những sản phẩm, hành vi lệch chuẩn, đi ngược lại giá trị văn hóa, đạo đức để xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, định hướng thẩm mỹ cho công chúng, nhất là giới trẻ.

TIỂU TÂN