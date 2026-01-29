Mệnh lệnh hành động đã vào thực tiễn cuộc sống

“Nghị quyết đã có, Chương trình đã rõ, vấn đề còn lại là hành động” - mệnh lệnh hành động của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”. Ở TPHCM, yêu cầu đó đã sớm được cụ thể hóa bằng những phần việc gắn chặt với đời sống người dân và quá trình phát triển đô thị.

Một ví dụ rõ nét là việc chỉ trong vòng hai tuần, khu đất tại dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) từng bị bỏ trống trong thời gian dài đã được cải tạo tạm thành công viên xanh, trở thành không gian công cộng khang trang giữa trung tâm thành phố.

Công việc cải tạo này đang được quyết liệt thực hiện tại 8 khu đất dự án đã nhiều năm chưa được triển khai. Việc làm này không chỉ góp phần giảm bụi bẩn, cải thiện mỹ quan đô thị, tạo thêm nơi sinh hoạt, thư giãn cho người dân, nhất là trong dịp lễ hội, mà còn cho thấy cách tiếp cận nhất quán của thành phố trong ưu tiên lợi ích cộng đồng, hạn chế lãng phí tài nguyên. Nhiều đồng chí lãnh đạo của thành phố đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, nhằm bảo đảm công trình sớm phục vụ xã hội.

Từ thực tiễn có thể thấy, cách làm của TPHCM được triển khai bài bản, khoa học, trọng tâm là giao rõ trách nhiệm, gắn với chỉ số đầu ra cho người chịu trách nhiệm. Với những vấn đề phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực, thành phố thành lập các tổ đặc nhiệm để tập trung tháo gỡ. Ngay từ đầu, các tổ này đều xác định rõ phương thức hành động, mục tiêu và các chỉ tiêu, qua đó tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ trong mục tiêu hoàn tất xây dựng 299.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM. “Phương trình” hành động được chia thành nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Ở khâu thủ tục hành chính - tài chính, mục tiêu là rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý, từ khâu xin chủ trương đầu tư đến cấp phép xây dựng, từ 109 ngày xuống còn khoảng 60 ngày. Song song đó là định hướng đa dạng hóa các hình thức nhà ở xã hội, gồm mua, thuê mua và thuê, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng thụ hưởng khác nhau. Trên cơ sở này, các chính sách tín dụng - tài chính được thiết kế theo hướng phù hợp, khả thi; đồng thời nghiên cứu kiến nghị HĐND TPHCM ban hành cơ chế đặc thù, cho phép Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) cho vay đến 70% tổng mức đầu tư dự án trong thời hạn 7 năm.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, cũng cần nhận diện rõ các vấn đề đặt ra nhằm tránh lãng phí lâu dài. Các công viên hình thành từ việc cải tạo đất trống hiện nay chủ yếu mang tính tạm thời, nên chưa thể giải quyết căn bản bài toán quy hoạch đô thị. Điều cần tính đến là từng bước đưa các mô hình này vào những quy hoạch, chiến lược bài bản hơn, như kế hoạch sử dụng đất dài hạn, để bảo đảm phát triển bền vững, thay vì chỉ dừng ở chỉnh trang ngắn hạn. Nếu không có giải pháp căn cơ, các khu đất này có nguy cơ quay lại tình trạng bỏ trống, gây tốn kém chi phí và bỏ lỡ cơ hội phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy, một mô hình quy hoạch dù hợp lý đến đâu, cũng khó đạt hiệu quả nếu thiếu khung thể chế đủ mạnh để thực thi, cơ chế tài chính bền vững để huy động nguồn lực và các chính sách hỗ trợ đồng bộ.

Chính vì vậy, trong cùng mạch chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã “ra đề bài” cho năm 2026 trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến xã hội, môi trường, cơ chế quản lý và chính sách cán bộ. Đồng chí yêu cầu việc chỉ đạo phải có trọng tâm, định hướng rõ các giải pháp trọng điểm, giúp các kế hoạch triển khai hình dung được khối lượng công việc, đội ngũ thực thi và yêu cầu về kết quả. Cuối cùng, hiệu quả thực thi cần được đo đếm bằng những sản phẩm cụ thể, những dịch vụ, tiện ích đáp ứng nhu cầu của người dân, bởi đó chính là thước đo xác thực nhất cho trách nhiệm và hiệu quả hành động.

NGUYỄN QUÂN CÁT