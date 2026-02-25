Mùa “gieo hạt” mới

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 1, dù là tháng sát Tết Nguyên đán, cả nước có hơn 24.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 180.000 tỷ đồng, tăng 40,9% về tổng số doanh nghiệp, tăng 9% về tổng vốn đăng ký so với tháng 12-2025. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 126,8%.

Cũng trong tháng 1, cả nước có hơn 24.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 146,2% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2025. Có gần 1.000 hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, tương đương khoảng 25% tổng số hộ chuyển đổi của cả năm 2025. Đây là những tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp tiếp tục được củng cố.

Theo đánh giá tại phiên họp thứ 4, Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân mới đây, môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn còn nhiều rào cản, vướng mắc cần tiếp tục được tháo gỡ. Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn phức tạp; tình trạng nhũng nhiễu doanh nghiệp vẫn còn diễn ra. Việc tiếp cận các nguồn lực như vốn tín dụng, đất đai đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh vẫn còn khó khăn… Đây không phải là những khó khăn mới phát sinh mà đã được nêu rất nhiều lần, nhiều dịp, tuy đã có một số giải pháp tháo gỡ nhưng kết quả chưa đạt như kỳ vọng.

Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành một số chính sách tháo gỡ khó khăn, giúp “hồi sinh” nhiều dự án bất động sản đang dở dang. Tuy nhiên, một số ngành kinh tế khác vẫn đối diện với nhiều yếu tố bất lợi. Trong khi đó, Chính phủ không có nhiều dư địa để nới rộng chính sách tiền tệ thông qua việc tiếp tục giảm lãi suất do lãi suất hiện đã tương đối sát với tỷ lệ lạm phát. Bên cạnh đó, trong năm 2025, tín dụng đã tăng rất mạnh, đạt khoảng 19%, buộc Ngân hàng Nhà nước phải kiểm soát chặt hơn nên trong năm 2026 dòng tín dụng sẽ không chảy mạnh như năm trước…

Nhìn vào mức tăng trưởng GDP năm 2025 tăng 8,02% - mức cao thứ hai trong giai đoạn 2011-2025, hàng loạt tổ chức quốc tế đã đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2026. Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN+3 (AREO) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 đạt mức 7,6% - mức cao nhất trong khu vực ASEAN+3. Ngân hàng United Overseas Bank (UOB - Singapore) cũng nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam từ 7% lên 7,5%. Ngân hàng Thế giới (WB) điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3% so với mức 6,1% trước đó. Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,7%... Tuy những dự báo này còn tiếp tục được định kỳ cập nhật nhưng có thể thấy khoảng cách giữa mục tiêu của Việt Nam với các dự báo quốc tế còn khá lớn, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro đáng kể trong bối cảnh căng thẳng thương mại kéo dài, xung đột địa chính trị phức tạp và mức độ bất định chính sách duy trì ở mức cao. Thực tế, tăng trưởng từ 10% trở lên là “thành tích” mà không nền kinh tế nào trong khu vực ASEAN đạt được trong năm 2025 dù khu vực này được coi là vùng sáng của kinh tế toàn cầu.

Rõ ràng, đã đến lúc nền kinh tế nói riêng và toàn xã hội nói chung cần trở lại nhịp điệu khẩn trương nhanh nhất có thể, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Có như thế, những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 mới trở thành mùa “gieo hạt” để cuối năm gặt hái thành công.

ANH THƯ