Đặt niềm tin vào bóng đá nữ

Đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đầu tháng 3, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào giải đấu Asian Cup 2026 tại Australia. Đây cũng là vòng loại cuối cùng của FIFA Women’s World Cup 2027. Mục tiêu của đội tuyển đã được xác định: lần thứ 2 liên tiếp giành vé dự World Cup, tiếp tục khẳng định vị thế của đội bóng nữ hàng đầu khu vực và châu lục.

Bóng đá nữ Việt Nam từng được FIFA vinh danh như “một trong những nền bóng đá nữ phát triển ấn tượng nhất lịch sử”. Năm 1995, chúng ta mới thành lập được CLB nữ đầu tiên nhưng đến năm 1999 đã có mặt tại Asian Cup và năm nay là lần thứ 10 liên tiếp Việt Nam tham dự giải đấu, một kỷ lục của bóng đá Đông Nam Á.

Thái Lan tham gia Asian Cup ngay từ kỳ giải đầu tiên năm 1975 nhưng phải đến Asian Cup 2014 mới giành vé dự World Cup. Thế nhưng, năm 2022, tức là chỉ sau hơn 2 thập niên dự Asian Cup, các cô gái Việt Nam đã làm nên lịch sử. Tấm vé World Cup giành được tại Ấn Độ cách đây 4 năm trong thời điểm dịch Covid-19 bùng lên khắc nghiệt, đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tôn vinh là “Khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử Asian Cup nữ”.

Hành trình đi tìm vị thế của bóng đá nữ trong hơn 3 thập niên qua được xem là tấm gương cho cả nền bóng đá học tập, không chỉ ở nỗ lực vươn lên mà còn ở cách duy trì niềm đam mê. Vì vậy, diện mạo trẻ trung và khát vọng của thế hệ đội tuyển nữ Việt Nam mới mẻ ở Asian Cup 2026 lần này giúp giới mộ điệu tin rằng, một lần nữa, bóng đá Việt Nam sẽ lại xuất hiện ở đấu trường World Cup danh giá.

Quan trọng hơn, Asian Cup 2026 không chỉ là sân khấu để tìm vé World Cup, mà còn là thước đo năng lực của cả một nền bóng đá. Trong khi Nhật Bản hay Hàn Quốc đã có hệ thống giải bóng đá nữ chuyên nghiệp, tạo nguồn cầu thủ ổn định cho tuyển quốc gia, Việt Nam vẫn phải xoay quanh một nhóm nhỏ CLB quen thuộc. Việc đầu tư cho đào tạo trẻ chưa nhiều, giải quốc nội diễn ra ngắn ngày và thiếu tài trợ, khiến cầu thủ ít được cọ xát. Dù tinh thần chiến đấu và kỷ luật vẫn là thế mạnh, nhưng nếu thiếu sự chuẩn bị nền tảng, khoảng cách chuyên môn với các đội mạnh sẽ ngày càng nới rộng.

Tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam không thiếu, đang thể hiện rõ qua môn futsal nữ. Hiện tại, đội tuyển futsal nữ Việt Nam xếp hạng 11 thế giới, giữ vững tốp 4 châu Á. Với điểm mạnh kỹ thuật và tinh thần thi đấu kiên cường, bóng đá nữ Việt Nam đã nhiều lần gây bất ngờ ở các giải châu lục, SEA Games và Asian Cup, chứng tỏ rằng chỉ cần có môi trường tốt, họ hoàn toàn có thể vươn lên để sánh vai với nền bóng đá phát triển.

Tuy nhiên, để giữ được vị thế hàng đầu châu lục là rất khó, nhất là trong bối cảnh bóng đá nữ thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ, tính chuyên nghiệp nâng cao, hệ thống chuyển nhượng rộng khắp. Tại Đông Nam Á, sự vươn lên của bóng đá nữ Philippines với chính sách nhập tịch là thách thức lớn cho ngôi số 1 của Việt Nam.

Asian Cup 2026 có thể xem như bài kiểm tra lớn, nhưng cũng là cơ hội để khẳng định rằng thành công ở Ấn Độ năm 2022 không phải là đỉnh cao nhất, mà là điểm khởi đầu cho một chu kỳ mới. Từ futsal đến sân cỏ, từ đội tuyển đến CLB, bóng đá nữ Việt Nam đang có cơ hội định hình lại hướng đi của mình. Điều quan trọng là bóng đá nữ Việt Nam cần được các nhà quản lý chú trọng tăng chất lượng đầu tư, đặc biệt là tận dụng nguồn lực từ xã hội, để khẳng định rằng “vững tin vào bóng đá nữ” không còn là khẩu hiệu, mà là lời cam kết đáng tin cậy.

YẾN PHƯƠNG