Giữ giá ổn định, giảm áp lực chi tiêu

Sau mỗi dịp tết, thị trường thường bước vào một giai đoạn điều chỉnh cung cầu. Những năm trước, không ít thời điểm xuất hiện tâm lý lo ngại giá cả neo cao sau cao điểm tiêu dùng mua sắm tết. Năm nay, điều đáng ghi nhận là mặt bằng giá cơ bản được giữ ổn định trước, trong và ngay sau tết, tạo tâm lý yên tâm phần nào cho người dân.

Thời điểm tết luôn là lúc nhu cầu mua sắm tăng mạnh, nhất là nhóm hàng lương thực, thực phẩm, dịch vụ vận tải, tiêu dùng thiết yếu. Theo quy luật, thời điểm này giá có thể được đẩy lên tăng cục bộ. Tuy nhiên, điều hành chủ động từ sớm, bảo đảm nguồn cung dồi dào, tổ chức tốt hệ thống phân phối đã hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý và quan trọng hơn là không để hình thành một mặt bằng giá mới kéo dài sau tết.

Trong mục tiêu tăng trưởng cao của năm nay, kiểm soát lạm phát tiếp tục là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi suy cho cùng, tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân cảm nhận chất lượng sống được cải thiện, không cảm thấy ức chế khi hàng loạt chi phí sinh hoạt leo thang. Ổn định giá chính là điều kiện nền tảng để thành quả tăng trưởng chuyển hóa thành lợi ích cụ thể trong đời sống người dân.

Đặc biệt, nhóm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu dân sinh như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, điện, nước, y tế, giáo dục, vận tải luôn cần được theo dõi sát sao mọi biến động. Đây là những mặt hàng có tỷ trọng lớn trong rổ chi tiêu của người dân. Nếu các mặt hàng này tăng giá theo quán tính, tác động xã hội sẽ lan tỏa nhanh và sâu, làm suy giảm phúc lợi thực tế. Việc bảo đảm nguồn cung dồi dào, minh bạch thông tin giá cả, kiểm soát khâu trung gian đã góp phần quan trọng giữ ổn định mặt bằng chung thời gian vừa qua.

Thực tế đã cho thấy, để bình ổn giá hiệu quả, bên cạnh các biện pháp hành chính được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, điều quan trọng nữa vẫn là dựa vào năng lực cung ứng thực chất của nền kinh tế. Khi nguồn cung hàng hóa thiết yếu dồi dào, chi phí đầu vào được ổn định và năng suất sản xuất được cải thiện, giá cả sẽ có xu hướng tự điều chỉnh về mức hợp lý mà không cần đến những biện pháp can thiệp hành chính cứng nhắc. Cung vững sẽ triệt tiêu hiệu quả tâm lý "neo giá", hạn chế được lạm phát.

Ngược lại, nếu cung yếu, chi phí trung gian cao và sản xuất thiếu linh hoạt thì mọi biện pháp kiềm chế phía cầu chỉ mang tính tạm thời và dễ tạo ra méo mó thị trường. Vì thế, kiểm soát đà tăng giá không chỉ là giải pháp ngắn hạn để ổn định mặt bằng giá sau tết mà còn là cách tạo nền tảng để tăng trưởng cao thực sự chuyển hóa thành thu nhập thực và chất lượng sống tốt hơn cho người dân. Ổn định giá cả chính là điều kiện tiên quyết để bảo vệ dân sinh và củng cố động lực phát triển dài hạn của nền kinh tế.

Ở tầm vĩ mô, chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành linh hoạt nhưng thận trọng, ưu tiên dòng vốn cho sản xuất, cho lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng và nâng cao năng suất. Thông điệp điều hành rõ ràng, nhất quán giúp ổn định kỳ vọng thị trường và niềm tin được củng cố chính là yếu tố mềm nhưng có sức nặng trong ổn định giá cả.

Việt Nam theo đuổi triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm. Vì vậy, mỗi quyết sách kinh tế đều phải hướng tới cải thiện đời sống thực tế của người dân. Giữ giá ổn định, giảm áp lực chi tiêu không chỉ là nhiệm vụ quản lý thị trường mà còn là cam kết bảo vệ phúc lợi xã hội. Khi người dân yên tâm về chi phí sinh hoạt, họ sẽ mạnh dạn tiêu dùng, đầu tư cho giáo dục, cho sản xuất, góp phần tạo vòng quay tích cực cho nền kinh tế. Và chỉ khi người dân được bảo vệ trước biến động giá cả, mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm mới thật sự trọn vẹn.

TS HUỲNH THANH ĐIỀN