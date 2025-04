Miền Bắc và miền Trung chuẩn bị đón đợt rét giữa tháng 4

Chiều 10-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin cảnh báo một đợt không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo từ ngày 12-4, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở khu vực Đông Bắc bộ, sau đó lan rộng ra Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi thuộc Trung Trung bộ, tạo ra một đợt chuyển lạnh diện rộng cuối mùa.

Cơ quan khí tượng nhận định, tại khu vực Bắc bộ, nhiệt độ trong đợt lạnh này có thể giảm mạnh, phổ biến còn 16-19 độ C, vùng núi cao dưới 13 độ C. Riêng tại Hà Nội, từ đêm 12-4 trời bắt đầu chuyển lạnh, đêm 13-4 và 14-4 chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất dao động còn 17-19 độ C. Bắc Trung bộ cũng chịu ảnh hưởng với nền nhiệt còn 17-20 độ C. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6.

Từ sáng 12-4, nhiều khu vực trên đất liền bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, trong đó Đông Bắc bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa có thể đạt cục bộ trên 50mm trong vòng 6 giờ.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân, đặc biệt là khu vực vùng núi, cần chủ động các biện pháp phòng tránh tác động bất lợi từ đợt không khí lạnh này.

PHÚC HẬU