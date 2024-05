Mỗi ngày có hơn 36.000 cuộc tấn công trực tuyến nhắm vào các doanh nghiệp Đông Nam Á

Mối đe dọa qua mạng, hay còn gọi là mối đe dọa trực tuyến, là một loại rủi ro an ninh mạng có thể gây ra sự cố hoặc hành vi không mong muốn trên internet. Tại đây, các mối đe dọa trực tuyến có thể phát sinh từ các lỗ hổng bảo mật trên các thiết bị của người dùng, nhà phát triển, vận hành trang web hoặc các dịch vụ web. Bất kể mục đích hay nguyên nhân tấn công, hậu quả của mối đe dọa trực tuyến có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả cá nhân và tổ chức.

Theo báo cáo, các tác nhân đe dọa nhắm vào các doanh nghiệp tại Philippines tăng 243%, từ 492.567 sự cố vào năm 2022 lên 1.691.167 vào năm 2023. Các công ty tại Singapore cũng chứng kiến mức gia tăng 86% các mối đe dọa trực tuyến, từ 889.093 trường hợp vào năm 2022 lên 1.653.726 vào năm 2023. Trong khi đó, mức độ tấn công mạng tại Thái Lan tăng 24%, với số lượng mối đe dọa trực tuyến nhắm vào doanh nghiệp từ 1.232.311 vào năm 2022 lên 1.531.430 vào năm 2023.

"Các doanh nghiệp địa phương cần ưu tiên tăng cường phòng thủ an ninh mạng để chống lại các mối đe dọa trực tuyến có thể cản trở những lợi ích của quá trình chuyển đổi số mang lại", ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á tại Kaspersky cho biết. Để hỗ trợ các doanh nghiệp ở Đông Nam Á xây dựng phòng thủ an ninh mạng vững chắc, Kaspersky đã ra mắt bộ sản phẩm doanh nghiệp mới – Kaspersky Next, là dòng sản phẩm bảo mật thế hệ mới cho doanh nghiệp, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công mạng tinh vi trong thời đại công nghệ hiện nay.