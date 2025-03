Tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn cơ sở Co.opmart Tân An phối hợp cùng Công đoàn cơ sở trao tặng 400 suất ăn miễn phí tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Long An.

Các suất ăn sáng được chuẩn bị chu đáo, thể hiện sự quan tâm và tấm lòng của đội ngũ nhân viên Co.opmart Tân An đối với người gặp khó khăn trong cuộc sống. Món quà dù nhỏ nhưng chứa đựng thông điệp nhân văn sâu sắc và sẻ chia, góp phần xoa dịu phần nào nỗi lo âu và khó khăn của những hoàn cảnh kém may mắn. Theo đại diện Đoàn thanh niên Co.opmart Tân An, đây là một trong những hoạt động vì cộng đồng mà Co.opmart Tân An sẽ duy trì thực hiện.

NGỌC MAI