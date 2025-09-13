Thông tin kinh tế

Mondelez Kinh Đô tiếp tục đồng hành cùng trung tâm VECCA tổ chức lễ hội Trung thu tại Hà Nội

Tiếp nối hành trình giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và thắp sáng những câu chuyện đêm trăng, mùa Trung Thu 2025, Mondelez Kinh Đô tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (VECCA), thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội Trung Thu 2025.

Trung thu là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa những giá trị gắn kết
Trung thu là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa những giá trị gắn kết

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5-10-2025 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), mang đến một không gian lễ hội truyền thống của dân tộc với nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú.

Trong khuôn khổ lễ hội, Mondelez Kinh Đô sẽ mang đến những hoạt động trải nghiệm Tết Trung Thu thú vị, cùng không gian check-in dân gian rực rỡ sắc màu để các em thiếu nhi thỏa sức vui chơi và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.

Đây là năm thứ hai trong khuôn khổ hợp tác giữa Mondelez Kinh Đô và VECCA, hướng tới bảo tồn, phát huy và kết hợp hài hòa nét đẹp truyền thống với hơi thở đương đại của các lễ hội truyền thống của dân tộc.

GIÁNG HƯƠNG

