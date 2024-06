Một du khách Hàn Quốc đi lạc đường hơn 100km

Ngày 26-6, Công an xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa hỗ trợ một du khách người Hàn Quốc đoàn tụ cùng gia đình sau thời gian bị lạc đường, lạc người thân do đi xe máy tự lái.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Trà Tân phát hiện một công dân người nước ngoài có các biểu hiện lạ trên địa bàn xã. Qua xác minh ban đầu, người này tên là K., là du người Hàn Quốc đến Việt Nam để tham quan du lịch. Trong lúc đi tham quan bằng xe máy tự lái thì bị lạc đường, lúc đi không mang theo giấy tờ tùy thân. Hiện không nhớ địa chỉ lưu trú, không có phương thức liên lạc với gia đình và không nói được tiếng Việt Nam.

Anh K. cùng lực lượng công an xã Trà Tân lúc gặp lại gia đình sau 2 ngày đi lạc

Công an xã đã đưa anh K. về trụ sở để hỗ trợ tìm kiếm thân nhân, động viên tinh thần và hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi. Do không có thông tin và anh K. không nói được tiếng Việt nên lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn trong việc trao đổi, xác minh thông tin liên quan. Đến khoảng 7 giờ 30 phút lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được nơi lưu trú của anh K. và các thân nhân. Đồng thời, liên hệ với thân nhân của anh K..

Anh K. được công an xã Trà Tân động viên tinh thần và hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi

Theo gia đình anh K., vào ngày 22-6, anh K. (sinh năm 1976, quốc tịch Hàn Quốc) cùng mẹ và em gái đến tham quan du lịch tại TP Đà Nẵng. Ngày 24-6, gia đình đến tham quan du lịch tại Hội An và lưu trú tại khách sạn L.S Resort & Spa (TP Hội An, Quảng Nam). Khoảng 16 giờ cùng ngày, anh K. thuê xe máy tự lái để tham quan TP Hội An và bị lạc cho đến nay.

Tại trụ sở công an xã, khi gặp lại anh trai của mình, em gái anh K. vô cùng xúc động và cảm kích. Chị cho biết, đây là lần đầu tiên đưa mẹ và anh trai đến Việt Nam để tham quan du lịch, chuyến đi của gia đình đã gặp chuyện không may nhưng đã được lực lượng công an Việt Nam tận tình hỗ trợ, giúp đỡ.

NGUYỄN CƯỜNG