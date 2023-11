Một người phụ nữ bị bắn trong quán nhậu ở TP Thủ Đức

Ngày 4-11, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã tạm giữ Đặng Quốc Huy (sinh năm 2000), Châu Tuấn Kiệt (sinh năm 2003), Sơn Nguyễn Hoàng Minh, Ngô Thành Trung (cùng sinh năm 2000, cùng ngụ TP Thủ Đức) và 6 người khác để điều tra về hành vi dùng súng bắn người gây thương tích.

Trước đó, sáng 2-11, chị N. ngồi trong quán nhậu ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cùng một số người bạn. Thấy một nhóm người đi xe ô tô tới quán, chị N. đi ra đón khách.

Bất ngờ, nhóm người trên xe ô tô cầm súng bắn nhiều phát. Chị N. bỏ chạy được vài mét thì ngã do trúng đạn. Gây án xong, nhóm người này tẩu thoát.

Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường và thu giữ đầu đạn. Qua truy xét, công an đã bắt được Huy cùng 9 người khác. Bước đầu nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn tiền bạc.