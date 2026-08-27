Một trường tư thục ở TPHCM phải chuyển gần 700 học sinh vì cơ sở chưa được cấp phép

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu Trường THCS-THPT Hoa Sen tổ chức gặp gỡ phụ huynh có con, em đang học tại cơ sở 2 để hướng dẫn chuyển trường, sau khi cơ sở này phải chấm dứt hoạt động giáo dục vì chưa được cấp phép

Ngày 27-8, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, nhằm đảm bảo học sinh được nhập học đúng thời gian theo kế hoạch năm học 2026-2027, sở đã có văn bản đề nghị Trường THCS-THPT Hoa Sen tổ chức buổi gặp gỡ, tiếp xúc phụ huynh học sinh có con đang học tại cơ sở 2 ( phường Tăng Nhơn Phú- TPHCM) để hướng dẫn thủ tục chuyển trường đến các cơ sở giáo dục được cấp phép hoạt động giáo dục theo quy định, trong ngày mai 28-8. Sở GD-ĐT TP yêu cầu nhà trường hướng dẫn cha mẹ học sinh nhằm bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn và các quyền lợi khác của học sinh theo quy định.

Theo bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, quyết định này nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND TP ngày 25-8 về giải quyết các nội dung liên quan đến Trường THCS-THPT Hoa Sen.

Cơ sở 2 của Trường THCS-THPT Hoa Sen hiện chưa được cấp phép hoạt động giáo dục. Ảnh: Đặng Trinh

Lùm xùm tại Trường THCS-THPT Hoa Sen xảy ra thời gian qua liên quan sự việc, dù chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh, trường vẫn thực hiện thông báo tuyển sinh cho năm học 2026-2027.

Trước đó, qua kết quả kiểm tra, xem xét điều kiện hoạt động giáo dục của nhà trường tại cơ sở 2 của Sở GD-ĐT TPHCM và các ban, ngành liên quan ngày 7-8, Sở GD-ĐT TP đã có kết luận, yêu cầu Trường THCS-THPT Hoa Sen chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh, hoạt động giáo dục tại cơ sở 2. Thực hiện hoàn trả kinh phí đã thu (nếu có) với nhóm học sinh đã tuyển sinh. Đồng thời, không tổ chức hoạt động dưới mọi hình thức tại cơ sở 2, cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục theo quy định hiện hành.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, tính đến thời điểm hiện tại, cơ sở 2 của nhà Trường THCS-THPT Hoa Sen chưa đáp ứng được một trong các điều kiện hoạt động giáo dục theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 125/2024 của Chính phủ. Cụ thể, trường chưa minh chứng được pháp lý chứng minh liên quan đến văn bản pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng cho thuê địa điểm trường theo quy định.

Khoản 1 Điều 27 Nghị định 125/2024 của Chính phủ, quy định một trong các điều kiện hoạt động giáo dục, gồm: Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn về địa điểm, quy mô, diện tích và cơ sở vật chất tối thiểu đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Được biết, cơ sở 2 của Trường THCS-THPT Hoa Sen có khoảng 700 học sinh.

ĐẶNG TRINH