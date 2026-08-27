Tăng sản lượng cung ứng, giảm "cơn sốt" sách giáo khoa tại TPHCM

Ngày 27-8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tiếp tục thông tin về tình hình cung ứng sách giáo khoa (SGK) năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM.

Phụ huynh mua sách giáo khoa tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TPHCM

Thông tin từ NXBGDVN cho biết, tính đến ngày 25-8, TPHCM chỉ còn 197 trường học không gửi đơn đặt hàng SGK.

Trước đó, trong tháng 6 và tháng 7-2026, toàn thành phố có 925/1.501 cơ sở giáo dục (chiếm tỷ lệ 62%) gửi đơn đặt hàng SGK và đã được cung ứng sách đầy đủ trong tháng 8.

Từ ngày 1 đến ngày 15-8, có thêm 385 trường mới đặt hàng lần đầu (chiếm tỷ lệ gần 26%) và 222 trường đặt bổ sung SGK với số lượng lớn.

Tính đến ngày 24-8, NXBGDVN đã cung ứng 25,5 triệu bản SGK cho nhu cầu mua sắm tại TPHCM, đạt tỷ lệ 102% so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Trong đó, ngoài việc cung ứng đến các nhà trường theo đặt hàng, SGK được bán lẻ tại các nhà sách và cửa hàng phân phối thuộc hệ thống NXBGDVN.



Phụ huynh mua sách giáo khoa tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TPHCM vào trưa 25-8

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm SGK cho năm học mới của phụ huynh học sinh, từ nay đến ngày 5-9, NXBGDVN tiếp tục phát hành bổ sung ra thị trường 10 triệu bản SGK theo nhu cầu thực tế từ các nhà trường, địa phương; đồng thời triển khai kế hoạch in bổ sung 8 triệu bản SGK dự phòng các tình huống thiên tai, bão lũ và thực tiễn phát sinh khác.

Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN Ngô Văn Hoan cho biết, hiện tượng phụ huynh tập trung xếp hàng mua SGK tại các cửa hàng bán lẻ trong những ngày gần đây không phải do thiếu nguồn cung tổng thể, mà do sự đứt gãy, gián đoạn tạm thời trong kênh đăng ký mua sách truyền thống tại các nhà trường và bị động trong quá trình triển khai chính sách miễn phí SGK tại các địa phương.

Phụ huynh tại TPHCM có thể mua đầy đủ SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tại 6 cửa hàng bán lẻ gồm: 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán; 223 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông; 101 Hoàng Sa, phường Tân Định; 122 Phan Văn Trị, phường Bình Thạnh; 604 CMT8, phường Thủ Dầu Một; 500D Bình Giã, phường Tam Thắng.

THU TÂM