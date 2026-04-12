Mùa hái lộc rừng

Mùa măng rừng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều đồng bào Vân Kiều ở Quảng Trị, được ví như mùa “hái lộc” của núi rừng.

Sáng sớm, nhiều phụ nữ Vân Kiều mang gùi, rựa, bao, cuốc… tụ họp dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hướng Phùng (Quảng Trị), chia thành từng nhóm 4-5 người men theo lối mòn vào rừng tìm, đào măng vầu.

Phụ nữ Vân Kiều tìm, đào măng vầu

Chị Hồ Thị Hon (31 tuổi, thôn Ra Ry, xã Hướng Phùng) cho biết, mùa măng vầu bắt đầu từ tháng 2 Âm lịch. Măng non mọc rải rác dưới tán rừng, thường ẩn dưới lớp lá khô, chỉ lộ phần nhỏ nên phải tinh mắt mới thấy. Việc đào măng khá vất vả, khi phát hiện phải dùng cuốc, rựa đào đất xung quanh, rồi nhẹ tay gỡ từng lớp để măng không bị gãy.

Thương lái thu mua măng vầu ở bìa rừng

Măng vầu – “lộc trời” từ lòng đất – vừa là thực phẩm, vừa là nguồn thu nhập của người dân. Ông Hồ Văn Quý (60 tuổi, thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng) cho biết, măng sau khi hái được tách vỏ, bỏ phần già, luộc chín, rồi xé miếng, phơi khô hoặc bán tươi sơ chế; cũng có thể ăn sống.

Măng vầu Hướng Phùng trở thành đặc sản được ưa chuộng, chế biến đa dạng như luộc, xào, hầm, ngâm chua cay, nướng, giữ vị ngọt và mùi thơm đặc trưng; được tiêu thụ tại chợ địa phương và các nhà hàng trong tỉnh, góp phần quảng bá ẩm thực miền núi Quảng Trị.

Mùa măng cũng là lúc núi rừng tràn đầy sức sống; mỗi gùi măng mang về là kết tinh công sức, kinh nghiệm và tình yêu rừng núi của người dân.

ĐỨC TÀI - VĂN THẮNG