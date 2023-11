Mưa lớn diện rộng ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 2-11, từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông.

Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đêm mưa giảm; khu vực Quảng Trị, Phú Yên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, đêm mưa giảm; khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, tập trung vào chiều và tối.

Do mưa nhiều ngày nay, độ ẩm đất một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong 6 giờ tới, tiếp tục có mưa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Hiện nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo ngày và đêm 2-11, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4m.

Ngoài ra, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.