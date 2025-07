Mưa lũ đe dọa các đê sông Hồng, sông Cầu, sông Cả

Sáng nay 23-7, thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, một số đê điều tại Hà Nội và Nghệ An - Hà Tĩnh đang đứng trước nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng từ mưa lớn kéo dài và lũ lên nhanh.