Tạm dừng thông xe đường cao tốc qua tỉnh Gia Lai

Tối 12-2, ông Bùi Trọng Lai, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị đã có văn bản hỏa tốc về việc tạm dừng thông xe, đưa vào khai thác dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và gói thầu 11-XL (từ Km0+200 đến Km19+800) thuộc dự án thành phần đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Trước đó, ngày 11-2, Ban Quản lý dự án 85 (QLDA 85) đã báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Gia Lai, Cục Cảnh sát giao thông và thông tin đến các cơ quan liên quan để phối hợp phục vụ công tác thông xe, khai thác tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và gói thầu 11-XL đoạn Km0+200 - Km19+800.

Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc tạm dừng thông xe vào đường cao tốc qua Gia Lai

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, qua đánh giá lưu lượng phương tiện có thể tăng đột biến khi vận hành, nguy cơ phát sinh các tình huống mất an toàn giao thông như va chạm, ùn tắc, sự cố phát sinh... cho thấy dự án chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện thông xe và tính đồng bộ khi khai thác, cần tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, Ban QLDA 85 báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Gia Lai và Cục Cảnh sát giao thông thống nhất tạm dừng thông xe dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và gói thầu 11-XL đoạn Km0+200 - Km19+800 thuộc dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Toàn cảnh nút giao giữa quốc lộ 1A vào đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh

Theo ông Bùi Trọng Lai, trong ngày 12-2, đơn vị đã sẵn sàng mọi kịch bản để đưa 90 km đường cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh (qua tỉnh Gia Lai) vào thông xe, chính thức khai thác. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị tại dự án thành phần đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn phát sinh một số vấn đề, nguy cơ dẫn đến ùn tắc giao thông trên đường cao tốc nên cần tạm dừng để xử lý dứt điểm trước khi đưa vào thông xe đồng bộ.

Gói thầu 11-XL (từ Km0+200 đến Km19+800) thuộc dự án thành phần đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đã hoàn thiện, chờ thông xe

Về kế hoạch thông xe cụ thể, ông Bùi Trọng Lai cho biết, có thể trong sáng sớm ngày 13-2-2026.

NGỌC OAI