Phát biểu tại lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng trên sông Lô (tỉnh Phú Thọ), Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, thông cầu phao Đoan Hùng - một công trình mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ về giao thông mà còn về tinh thần trách nhiệm, về nghĩa tình quân - dân bền chặt.

Sáng 16-2, cầu phao Đoan Hùng trên sông Lô chính thức thông xe, giúp giao thông khu vực xã Đoan Hùng được nối lại sau vụ việc cầu sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng.

Quang cảnh lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng. Ảnh: BÁO QUÂN KHU 2

Tại lễ thông xe, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chia sẻ, điều khiến ông thực sự xúc động và tự hào chính là tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bắc cầu.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, nhiều cán bộ, chiến sĩ đang trong thời gian nghỉ tết, có người vừa trở về sum họp với gia đình sau một năm công tác vất vả, có người đang chuẩn bị đón xuân bên cha mẹ, vợ con. Thế nhưng khi có lệnh, tất cả các cán bộ, chiến sĩ đều lập tức gác lại niềm vui riêng, nhanh chóng trở lại đơn vị, lên đường thực hiện nhiệm vụ không một chút do dự.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dự lễ thông xe. Ảnh: BÁO QUÂN KHU 2

"Tinh thần ấy không chỉ là chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, mà cao hơn là sự thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, tấm lòng vì nhân dân phục vụ, tinh thần giúp nhân dân là “mệnh lệnh từ trái tim”, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Ngày tết, ai cũng mong muốn được đoàn tụ bên gia đình. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ miệt mài trên bến sông, khẩn trương khảo sát, sửa chữa bến lên, bến xuống, lắp ghép từng nhịp cầu, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Đó chính là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, của công an nhân dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc lên trên hết, trước hết.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà động viên các lực lượng tham gia vận hành cầu phao. Ảnh: BÁO QUÂN KHU 2

"Bằng sự nỗ lực bền bỉ, làm việc không ngừng nghỉ, ngay trong ngày cơ động triển khai, các lực lượng tham gia đã hoàn thành việc bắc cầu phao bảo đảm kỹ thuật, an toàn tuyệt đối, sẵn sàng đưa vào khai thác phục vụ nhân dân. Kết quả đạt được có sự chủ động, nỗ lực của lực lượng Binh chủng Công binh làm nòng cốt; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị Quân khu 2, Quân chủng Phòng không - Không quân, cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ cùng lực lượng tại chỗ và các doanh nghiệp địa phương. Sự hiệp đồng nhịp nhàng, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng và biểu dương các lực lượng tham gia bắc cầu phao.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BÁO QUÂN KHU 2

Từ sáng 16-2, cầu phao Đoan Hùng đã cho phép phương tiện, ô tô dưới 7 chỗ lưu thông, giúp người dân khu vực xã Đoan Hùng và vùng lân cận có điều kiện đi lại thuận tiện, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Cầu phao có chiều dài khoảng 229m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi.

>>> Một số hình ảnh tại lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng. Ảnh: QUÂN TRƯỜNG

Sáng sớm cùng ngày, các công đoạn cho việc vận hành cầu đã hoàn tất

Tham dự lễ thông xe, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã tặng quà động viên, chúc mừng năm mới tới các đơn vị vận hành cầu phao

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương tặng quà đơn vị vận hành cầu phao

Buổi thông xe có sự chứng kiến của đông đảo nhân dân địa phương

Cầu phao Đoan Hùng nhìn từ trên cao

ĐỖ TRUNG