Xã hội

Giao thông

Bến xe, sân bay tại TPHCM đang quá tải

SGGPO

16-2, nhằm 29 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, các bến xe, sân bay tại TPHCM vẫn quá tải hành khách về quê đón tết.

10T3r.jpg
Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục bay tại nhà ga T3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sáng cùng ngày, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết tiếp tục ghi nhận sản lượng khai thác vượt mốc 1.000 chuyến bay/ngày trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

Theo Trung tâm Điều hành sân bay, riêng ngày 16-2, tổng số chuyến bay dự kiến đạt 863 chuyến, với 119.693 hành khách.

Trong đó, 803 chuyến bay chở khách, 53 chuyến bay ferry, 5 chuyến chở hàng và 2 chuyến chuyên cơ.

Lượng khách tăng cao tập trung vào các khung giờ cao điểm trong ngày, gây áp lực lớn lên công tác điều hành, an ninh và phục vụ mặt đất.

16MT3.jpg
Hành khách ngồi chờ xe về quê tại bến xe miền Tây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại Bến xe miền Tây, hàng ngàn người dân cũng tập trung về quê đón tết, khiến khu vực lên xe luôn trong tình trạng đông nghịt.

Cao điểm phục vụ tại bến diễn ra từ ngày 12 đến 16-2 (tức 25 đến 29 tháng Chạp), trung bình mỗi ngày khoảng 70.000 lượt hành khách.

Bến hiện có hơn 145 đơn vị vận tải, khoảng 3.450 xe, khai thác 175 tuyến đến 29 tỉnh, thành phố, chủ yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

16mt2.jpg
Hành khách xếp hàng mua vé xe về quê tại bến xe miền Tây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận đến trưa 16-2, nhiều hành khách phải chờ 2-4 tiếng so với giờ in trên vé do xe xuất bến chậm. Không ít người mệt mỏi vì quá giờ khởi hành nhưng chưa nhận được thông báo cụ thể từ nhà xe.

Ông Nguyễn Hoàn Thạch (63 tuổi) cho biết, đã đặt vé chuyến 10 giờ 30 phút đi Đồng Tháp nhưng đến 12 giờ mới được thông báo là 13 giờ 30 phút mới có xe.

16MD1.jpg
Hành khách ngồi chờ đến lượt lên xe về quê tại bến xe miền Đông mới. Ảnh: QUỐC HÙNG
16 MD.jpg
Hành khách xếp hàng lên xe về quê tại bến xe miền Đông mới. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo một số tài xế, lượng khách tăng đột biến cùng tình hình giao thông trên các tuyến về miền Tây gặp ách tắc, khiến nhiều chuyến phải điều chỉnh giờ xuất bến.

Các đơn vị vận tải đang tăng cường phương tiện, điều phối nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong ngày cuối cùng của năm.

QUỐC HÙNG

Từ khóa

Bến xe quá tải Tân Sơn Nhất Hành khách về quê

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn