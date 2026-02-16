TPHCM miễn vé xe buýt, metro dịp tết

Sáng 16-2, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026, trung tâm sẽ miễn phí và tăng cường phương tiện.

Theo đó, trong các ngày 16-2 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 19-2 (mùng 3 Tết), thành phố triển khai chương trình miễn vé trên 105 tuyến xe buýt có trợ giá. Đồng thời, Công ty Phương Trang miễn vé đối với các tuyến buýt không trợ giá do đơn vị đảm nhận gồm các tuyến 67, 109, 172, 60-1, 60-3, 60-7 và 63-1. Riêng tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) miễn vé cho hành khách trong hai ngày 16 và 17-2-2026.

Để phục vụ người dân tham gia vui chơi, đón giao thừa và xem bắn pháo hoa tại khu vực trung tâm, tuyến metro số 1 tăng cường tần suất và kéo dài thời gian hoạt động.

Trong suốt dịp tết (từ ngày 7-2 đến 26-2-2026), tuyến dự kiến khai thác 4.808 lượt tàu. Đêm giao thừa (rạng sáng mùng 1 Tết), tàu hoạt động từ 0 giờ 34 phút tại ga Ba Son, 0 giờ 38 phút tại ga Nhà hát Thành phố và từ 0 giờ 42 phút tại ga Bến Thành, với giãn cách 4-6 phút/chuyến. Từ ngày 18-2 (mùng 2 Tết) đến ngày 22-2 (mùng 6 Tết), mỗi ngày có 256 lượt tàu; từ 23-2 đến 26-2, khai thác 246 lượt/ngày, thời gian phục vụ từ 5 giờ đến 23 giờ.

Đối với hệ thống xe buýt, hoạt động được điều chỉnh theo 3 giai đoạn. Trước tết (7-2 đến 15-2), điều chỉnh linh hoạt số chuyến của 106 tuyến có trợ giá, ưu tiên khu vực bến xe, sân bay. Ngày 29 Tết, các tuyến buýt kết thúc hoạt động lúc 12 giờ; ngày 17-1 (mùng 1 Tết) hoạt động từ 8 giờ đến 17 giờ. Một số tuyến như 9, 20, 47 và 74 được bố trí thời gian riêng để phục vụ nhu cầu đi lại đặc thù. Từ ngày 22-2 (mùng 6 Tết), 108 tuyến sẽ khôi phục biểu đồ chạy xe bình thường.

Thành phố cũng đảm bảo các tuyến buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và các bến xe liên tỉnh hoạt động đúng kế hoạch, sẵn sàng tăng cường phương tiện khi lượng khách tăng đột biến. Dịch vụ xe đạp công cộng được bổ sung phương tiện tại khu vực ga Bến Thành, ga Nhà hát Thành phố; tuyến buýt sông Bạch Đằng – Linh Đông tăng cường điều phối, đảm bảo an toàn.

Một số tuyến buýt tạm ngưng hoạt động trong thời gian sinh viên nghỉ tết, gồm tuyến 50, 52 (từ 9-2 đến 23-2); tuyến 166 (từ 16-2 đến 19-2); các tuyến không trợ giá 5, 61-3 tạm ngưng ngày 17 và 18-2; tuyến 60-2 tạm ngưng ngày 17-2; tuyến 60-5 và 171 tạm ngưng từ 16-2 đến 20-2.

Trung tâm yêu cầu tăng cường giám sát an toàn qua camera, GPS; không cho xuất bến phương tiện không đảm bảo điều kiện kỹ thuật; phối hợp lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự tại các nhà chờ, trạm dừng. Người dân có thể tra cứu thông tin tại website buyttphcm.com.vn, ứng dụng MultiGo hoặc tổng đài 1022 (nhánh 9).

