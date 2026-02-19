Mùng 3 Tết, tai nạn giao thông làm 35 người chết

Chiều 19-2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, 31 người bị thương.

So với cùng thời điểm của năm trước, số vụ tai nạn giảm 7 vụ, số người chết tăng 6 và số người bị thương giảm 15 người.

Toàn bộ vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến đường bộ.

Một vụ va chạm trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 3.400 xe ô tô, hơn 3.000 xe mô tô, tước 325 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm trên giấy phép lái xe hơn 1.800 trường hợp.

Cũng trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 4.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 1.100 trường hợp vi phạm về tốc độ, 3 trường hợp sử dụng ma túy.

Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, tính chung trong 6 ngày qua, cả nước xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông, làm chết 168 người, bị thương 177 người. So với 6 ngày nghỉ tết năm 2025, giảm 97 vụ tai nạn giao thông, giảm 35 người chết, giảm 93 người bị thương.

Cũng trong 6 ngày qua, cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 48.251 trường hợp vi phạm; tạm giữ 482 xe ô tô, 17.214 xe mô tô, 656 phương tiện khác; tước 1.515 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 9.600 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn đã xử lý hơn 16.000 trường hợp; vi phạm về tốc độ hơn 9.700 trường hợp….

ĐỖ TRUNG