Mỹ: Đảng Cộng hòa trình dự luật tạm thời ngăn chính phủ đóng cửa

Theo NBC News, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã công bố dự luật nhằm duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ liên bang đến ngày 21-11, với mục tiêu thông qua tại toàn thể Hạ viện trong tuần này.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson gặp gỡ báo chí ngày 15-9. Ảnh: GETTY IMAGES

Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa từ ngày 1-10 nếu Quốc hội không ban hành luật mới để duy trì nguồn kinh phí. Dự luật dài 91 trang này dự kiến giữ nguyên mức ngân sách hiện nay thêm 7 tuần, đồng thời bổ sung một số khoản như chi phí an ninh cho nghị sĩ, sau các vụ ám sát chính trị gần đây, cũng như tăng cường bảo vệ cho các thành viên nhánh hành pháp và tư pháp.

Nguồn tin từ lãnh đạo đảng Cộng hòa cho biết, Hạ viện có thể tiến hành bỏ phiếu toàn thể vào ngày 19-9. Tuy nhiên, với thế đa số mong manh, đảng Cộng hòa chỉ có thể mất tối đa 2 phiếu trước khi buộc phải trông chờ vào sự ủng hộ từ phía Dân chủ hoặc sự vắng mặt của một số nghị sĩ để thông qua dự luật.

Trong nhiều tuần qua, các nghị sĩ đảng Dân chủ khẳng định sẽ không bỏ phiếu thuận cho một dự luật chỉ do phía Cộng hòa soạn thảo mà không có thương lượng và không bao gồm các ưu tiên của họ, đặc biệt là liên quan đến chi phí y tế.

Nếu được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển sang Thượng viện, nơi cần ít nhất 60 phiếu thuận - tức tối thiểu 7 phiếu từ đảng Dân chủ để vượt qua thủ tục tranh luận kéo dài và kịp thời tránh gián đoạn ngân sách trước hạn chót ngày 30-9.

MINH CHÂU