Mỹ ra thời hạn chót liên quan đàm phán thương mại

“Tối hậu thư”

Nhà Trắng cho biết sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp thép và nhôm quan trọng của Mỹ, vốn đang bị tổn hại do các hoạt động thương mại không công bằng và tình trạng dư thừa công suất toàn cầu. Liên minh châu Âu (EU) cuối tuần qua cảnh báo đã chuẩn bị các biện pháp trả đũa các khoản áp thuế của Washington.

Trong khi đó, Chính phủ Mỹ đã đưa ra thời hạn chót, theo đó muộn nhất là ngày 4-6 (theo giờ Mỹ), các đối tác thương mại cần đưa ra những đề xuất tốt nhất trong quá trình đàm phán thương mại. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh giới chức của Chính phủ Mỹ đang đẩy nhanh các nỗ lực nhằm ký kết nhiều thỏa thuận trước khi hết thời gian tạm dừng áp thuế trong 90 ngày (vào ngày 8-7).

Các nước xuất khẩu thép lớn vào Mỹ như Canada, Mexico sẽ bị ảnh hưởng bởi mức thuế 50%. Ảnh: FREEPIK PIC

Người phát ngôn của Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, xác nhận Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã gửi thư đến các đối tác, trong đó lưu ý thời hạn để hoàn tất đàm phán đang đến gần.

Trong thư, phía Mỹ đề nghị các nước đưa ra những đề xuất tốt nhất dành cho các lĩnh vực chủ chốt gồm thuế quan, hạn ngạch nhập khẩu đối với sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của Mỹ cũng như biện pháp xử lý các rào cản phi thuế quan. Mỹ cũng yêu cầu các đối tác đưa ra những cam kết về thương mại số, an ninh kinh tế. Trong thư, Washington khẳng định sẽ đưa ra phản hồi “trong vòng vài ngày”, trong đó nêu rõ mức thuế cuối cùng mà Mỹ có thể áp dụng đối với các nước.

Rủi ro lạm phát

Bà Lisa Cook, Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cảnh báo các thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ có thể cản trở tiến trình kiềm chế lạm phát, trong bối cảnh các chính sách thuế quan trên diện rộng do Tổng thống Donald Trump đưa ra đang dần tác động đến các hoạt động của nền kinh tế nước này.

Phát biểu tại một sự kiện do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tổ chức tại New York, quan chức của FED cho biết nền kinh tế Mỹ “vẫn đang duy trì nền tảng ổn định”, song mức độ bất định đã tăng rõ rệt từ đầu năm nay. Theo bà Cook, dù mức thuế cuối cùng của chính phủ vẫn chưa rõ ràng do chính sách còn đang điều chỉnh nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy những tác động là hiện hữu. Trong đó, bà lưu ý đến nguy cơ lạm phát tăng trở lại và thị trường việc làm có dấu hiệu chững lại.

Theo bà Cook, lạm phát đã ghi nhận những tín hiệu tích cực: trong tháng 4, lạm phát cơ bản ở mức 2,5%, còn lạm phát toàn phần ở mức 2,1%. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế dự báo thuế quan mới sẽ đẩy chi phí tiêu dùng tăng cao hơn, ảnh hưởng đến tiến trình kiểm soát lạm phát của FED.

Bà Cook cũng cho rằng môi trường kinh tế hiện nay có thể đặt ra những thách thức to lớn đối với các nhà hoạch định chính sách tiền tệ. Theo bà, ngoài các thay đổi về chính sách kinh tế, phản ứng từ thị trường tài chính, doanh nghiệp và người tiêu dùng đều làm gia tăng rủi ro đối với sự ổn định giá cả và thị trường việc làm.

MINH CHÂU tổng hợp