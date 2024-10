Mỹ Tâm và hơn 100 nghệ sĩ quốc tế sẽ trình diễn tại Liên hoan âm nhạc Quốc tế TPHCM lần 4

Liên hoan âm nhạc Quốc tế TPHCM lần 4 chính thức khởi động

Ngày 15-10, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM lần 4 (Ho Chi Minh City International Music Festival 2024 - HOZO 2024) chính thức khởi động. Liên hoan do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức, do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM cùng Công ty Cổ phần Beyond Communication (Beyond Communication) phối hợp thực hiện.

HOZO 2024 có chủ đề “Thế giới chung nhịp đập - One world, one beat". Liên hoan năm nay gồm các sự kiện chính: đêm thi Cảm hứng Hò dô 2024 diễn ra vào các ngày 25-10, 26-10, 4-11; 3 đêm diễn chính thức HOZO Super Fest của các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong và ngoài nước vào các ngày 13, 14, 15-12 tại khu vực trung tâm quận 1. Bên cạnh đó, HOZO 2024 còn tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo, workshop… trong tháng 12.

Tổng đạo diễn liên hoan - nhạc sĩ Huy Tuấn thông tin về liên hoan

Sân khấu chính của HOZO

HOZO Super Fest quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng trong nước cùng hơn 100 nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Mỹ, xứ Wales, Scottland, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản... biểu diễn tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi.

Các nghệ sĩ, nhóm nhạc sẽ có những mini concert (chương trình âm nhạc nhỏ) kéo dài 45 phút cùng hình thức chơi “nhạc sống". Ngoài ra, sẽ có đêm nhạc dành riêng cho các người hâm mộ của rock.

Tổng đạo diễn liên hoan, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, năm nay Mỹ Tâm và ban nhạc Hoài Sa sẽ lần đầu xuất hiện tại HOZO. Sở hữu giọng hát nội lực, kỹ thuật trình diễn điêu luyện cùng lượng người hâm mộ đông đảo, Mỹ Tâm hứa hẹn sẽ "khuấy đảo" sân khấu HOZO Super Fest sắp tới với những ca khúc nổi tiếng, mang đến những tiết mục dành riêng cho lễ hội lần này.

Mỹ Tâm sẽ trình diễn tại HOZO 2024

Với Cảm hứng Hò dô 2024, 20 tài năng xuất sắc hội tụ vòng bán kết tại Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1, TPHCM) vào ngày 25, 26-10 để giành 5 tấm vé vàng bước vào vòng Chung kết. Đêm chung kết sẽ kết hợp tổ chức Trẻ concert diễn ra vào 24-11. Đây là một sáng kiến của Dược sĩ Tiến - Nhà bảo trợ nghệ thuật của HOZO 2023, không chỉ là sân khấu biểu diễn đơn thuần mà còn là cầu nối hiệu quả giúp các tài năng trẻ độc lập đến gần ước mơ.

Ban tổ chức cho biết năm nay HOZO 2024 phối hợp cùng Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM (HANE) tiên phong phát động chiến dịch "Một triệu cây xanh vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh”. Ban tổ chức sẽ triển khai những hoạt động chia sẻ rộng rãi mã QR trong không gian sự kiện, kêu gọi khán giả cùng nhau quyên góp cây xanh dành cho Trường Sa.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng HOZO 2024 không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là tiếng nói mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức cộng đồng, truyền cảm hứng sống xanh. Đây là sứ mệnh vì sự phát triển bền vững của đất nước mà chúng tôi luôn hướng đến, nhằm tạo ra tác động tích cực không chỉ cho hiện tại, mà còn cho nhiều thế hệ tương lai của người dân thành phố”.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy và Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM Đặng Văn Khoa chia sẻ về sự kết nối tại HOZO 2024

Năm 2023, HOZO thu hút hơn 500.000 khán giả tham gia tương tác toàn chiến dịch, cùng hơn 20 triệu lượt tiếp cận trên đa nền tảng trực tuyến. Sau 3 lần tổ chức, HOZO vinh dự và tự hào khi nhận giải thưởng: - Chuỗi chương trình của năm tại giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 15 của Báo Thể thao & Văn hóa trao tặng năm 2020; - Xác lập kỷ lục “Chương trình nghệ thuật cộng đồng đa dạng về thể loại âm nhạc, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và đương đại có quy mô lớn nhất Việt Nam”; - Chương trình liveshow ca múa nhạc nổi bật nhất năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng; - 2 giải thưởng: Chiến dịch quan hệ công chúng và truyền thông (QHCC-TT) xuất sắc có sử dụng yếu tố công nghệ và Chiến dịch QHCC-TT xuất sắc về Quảng bá điểm đến của mạng lưới quan hệ công chúng Việt Nam (VNPR) trao tặng cho HOZO 2022.

TIỂU TÂN