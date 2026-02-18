Mỹ tấn công 3 tàu nghi buôn ma túy trên vùng biển Caribbean

Theo tờ Washington Post, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (Southcom) xác nhận vừa triển khai các cuộc tấn công nhằm vào 3 con tàu bị nghi vận chuyển ma túy ở Thái Bình Dương và vùng biển Caribbean, khiến 11 người thiệt mạng.

Hình ảnh về vụ tấn công được SOUTHCOM đăng trên mạng xã hội. Ảnh: SOUTHCOM

Southcom thông báo hoạt động này được triển khai dựa trên dữ liệu tình báo, theo đó xác nhận các phương tiện trên đang vận chuyển ma túy dọc theo các tuyến đường buôn lậu đã được xác định.

Trong thông báo chính thức, quân đội Mỹ mô tả những người thiệt mạng là các đối tượng buôn ma túy. Tuy nhiên, quân đội Mỹ chưa công bố bằng chứng chứng minh các tàu và những người trên tàu có liên quan hoạt động buôn bán ma túy, cũng như chưa xác định danh tính các nạn nhân.

Đây là diễn biến mới nhất trong khuôn khổ chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu bị nghi liên quan buôn lậu ma túy trong khu vực, vốn đang gây ra những cuộc tranh luận tại Quốc hội Mỹ.

Theo ước tính của Southcom, chiến dịch này đã thực hiện hơn 40 cuộc tấn công, khiến khoảng 135 người thiệt mạng từ tháng 9-2025 cho đến nay.

PHƯƠNG NAM