Quốc hội Mỹ phê chuẩn gói ngân sách giúp mở cửa Chính phủ

Sáng 13-11 theo giờ Việt Nam, tức tối 12-11 theo giờ địa phương, Quốc hội Mỹ chính thức thông qua dự luật nhằm chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử nước này, mở đường cho việc nối lại các chương trình trợ cấp lương thực, trả lương cho hàng trăm ngàn nhân viên và khôi phục hoạt động của hệ thống kiểm soát không lưu.

Phiên thông qua ngân sách của Hạ viện Mỹ tối 12-11. Ảnh: House TV

Với 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống, Hạ viện Mỹ, do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã thông qua gói ngân sách, nhờ sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phe Dân chủ.

Trước đó, Thượng viện đã thông qua dự luật và Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến ký ban hành ngay trong ngày, chính thức khép lại 43 ngày chính phủ phải ngừng hoạt động một phần.

Dự luật sẽ bổ sung ngân sách cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp, các cơ quan cựu chiến binh và Quốc hội đến hết mùa Thu năm sau, trong khi các cơ quan còn lại được duy trì kinh phí tới cuối tháng 1-2026.

Khoảng 670.000 công chức phải nghỉ việc tạm thời sẽ được trở lại làm việc và số lượng tương đương bị buộc làm không lương, trong đó có hơn 60.000 nhân viên kiểm soát không lưu và an ninh sân bay, sẽ được trả bù lương đầy đủ.

Chính phủ cũng sẽ khôi phục việc làm cho các nhân viên bị sa thải trong thời gian đóng cửa, trong khi hoạt động hàng không dần trở lại bình thường sau thời gian đình trệ trên toàn quốc.

Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ lần này đã kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính gây thiệt hại khoảng 14 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ.

HẠNH CHI