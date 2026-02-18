Châu Âu nối lại đường bay thương mại tới Venezuela

Theo trang First Post, tối 17-2 (giờ địa phương), chiếc Boeing 787-9 Dreamliner của hãng hàng không Air Europa (Tây Ban Nha) đã đáp xuống sân bay quốc tế Simon Bolivar tại thủ đô Caracas của Venezuela.

Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner của hãng hàng không Air Europa. Ảnh: AIR EUROPA

Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên từ châu Âu đến Venezuela sau khi Mỹ mở chiến dịch quân sự bắt Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng 1, khiến mạng lưới bay quốc tế đến Venezuela bị tê liệt.

Kể từ khi Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez nắm quyền, phía Mỹ đã có những động thái để ổn định tình hình. Cuối tháng trước, Tổng thống Donald Trump kêu gọi các hãng hàng không nối lại đường bay tới Caracas như một phần của tiến trình bình thường hóa. Chính phủ Mỹ cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm bay từ năm 2019, dọn đường cho các hãng hàng không Mỹ tái gia nhập thị trường Venezuela trong tương lai gần.

Thị trường hàng không tại Venezuela đang có những chuyển biến rõ rệt. Hãng TAP Air Portugal của Bồ Đào Nha đã công bố kế hoạch quay trở lại. Tại khu vực Mỹ Latinh, hãng hàng không Avianca của Colombia và Copa Airlines của Panama cũng đã nối lại các chuyến bay đến Caracas.

PHƯƠNG NAM