Năm 2025, số tiền Thi hành án dân sự TPHCM giải quyết chiếm hơn 40% toàn quốc

Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Năm 2025, Thi hành án dân sự TPHCM (THADS) đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao với tổng số việc phải thi hành là 179.995 việc (chiếm 17% so với toàn quốc), tăng 20.202 việc so với năm 2024. Trong số có điều kiện thi hành, số thi hành xong là 81.977 việc (chiếm 14,2% so với toàn quốc), đạt tỷ lệ 84,38%, cao hơn 0,45% so với chỉ tiêu được giao năm 2025. Tổng số tiền giải quyết khoảng 278 ngàn tỷ đồng (chiếm 40,6% toàn quốc). Trong số có điều kiện thi hành, số tiền thi hành xong đạt khoảng 55,8 ngàn tỷ đồng (chiếm 37,2% so với toàn quốc), đạt tỷ lệ 56,37%, cao hơn so với chỉ tiêu được giao năm 2025.

Về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tổng số phải thi hành là 959 việc (chiếm 9,2% so với toàn quốc), kết quả thi hành xong 426 việc/số có điều kiện thi hành án, đạt tỷ lệ 57,49%. Tổng số tiền phải thi hành đạt khoảng 116,3 ngàn tỷ đồng (chiếm 74,4% so với toàn quốc). Kết quả, số tiền thi hành xong đạt khoảng 18,8 ngàn tỷ đồng trong số có điều kiện thi hành án (chiếm 68,7% so với toàn quốc), đạt tỷ lệ 44,70%.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Ngoài ra, chuyển đổi số cũng đạt nhiều kết quả tích cực khi nhiều phần mềm được triển khai thành công như: phần mềm thanh toán tiền trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, kết nối thành công phần mềm Thông báo Thi hành án dân sự qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, khối lượng việc và tiền thi hành án trên địa bàn thành phố luôn ở mức rất lớn, chiếm khoảng 17% tổng số việc và hơn 40% tổng số tiền thi hành án của cả nước.

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của THADS Thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tư pháp đã thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ TPHCM trong công tác tư pháp nói chung và thi hành án dân sự nói riêng.

Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Mai Lương Khôi trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Trong thời gian tới, TPHCM phải đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, vừa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, giải quyết 4 vấn đề lớn: kẹt xe, ô nhiễm môi trường, ngập nước, không ma túy, vừa hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển, hướng tới xây dựng TPHCM vào top 100 TP đáng sống năm 2030 và là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Do đó, sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời của các bộ, ngành Trung ương có ý nghĩa rất quan trọng, giúp thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh, điểm nổi bật trong THADS trên địa bàn TPHCM là khối lượng lớn các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, theo dõi, chỉ đạo. Phần lớn các vụ án này phát sinh và được tổ chức thi hành tại TPHCM, với khối lượng tài sản rất lớn, đòi hỏi công tác xác minh, kê biên, đo vẽ, xử lý tài sản phải được thực hiện hết sức công phu, chặt chẽ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị THADS TPHCM tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa trong năm 2026 và các năm tiếp theo để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng trao bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) trong thi hành án dân sự Cũng trong sáng nay, THADS Thành phố chính thức vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) trong lĩnh vực THADS. Đây là mô hình trung tâm tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống, phần mềm nghiệp vụ khác nhau vào một nền tảng thống nhất. Lãnh đạo TPHCM và Bộ Tư pháp dự lễ vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh (IOC) trong lĩnh vực THADS. Ảnh: T.T

CẨM NƯƠNG