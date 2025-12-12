Khoa học công nghệ

Khai trương Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh

Ngày 12-12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính năm 2026 và chính thức kích hoạt Nền tảng số THADS cùng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh hệ thống THADS. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự và đồng chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị
Nền tảng số THADS đánh dấu bước chuyển đổi số lớn nhất của Bộ Tư pháp, vận hành hoàn toàn trên môi trường số, minh bạch và hiện đại. Hệ thống được triển khai đồng bộ tại Cục Quản lý THADS, 34 cơ quan THADS cấp tỉnh, 355 phòng THADS khu vực, với hơn 6.800 công chức sử dụng.

Nền tảng được thiết kế như giải pháp tổng thể, số hóa liền mạch toàn bộ quy trình THADS, tích hợp cơ sở dữ liệu, liên thông với các quy trình nghiệp vụ và dịch vụ số. Hệ thống cho phép xử lý thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính, giảm mạnh khối lượng báo cáo thống kê và hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa bóc tách dữ liệu, giao việc và theo dõi tiến độ. Người dân có thể tra cứu hồ sơ, nhận thông báo qua QR code và VNeID, tiếp cận thông tin trên nhiều nền tảng số. Nền tảng hình thành cơ sở dữ liệu “đúng – đủ – sạch – sống - thống nhất - dùng chung”, kết nối với Tòa án, Công an, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngân hàng, bưu chính và các bộ ngành liên quan, giúp quá trình thụ lý và tổ chức thi hành án nhanh hơn, đồng bộ hơn.

﻿Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút kích hoạt Nền tảng số THADS và Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh hệ thống THADS

Nền tảng số gồm 4 phân hệ nghiệp vụ trụ cột, vận hành thống nhất trong toàn ngành và kết nối trực tiếp với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh. Công chức truy cập qua cổng dùng chung, được xác thực – phân quyền – điều hướng tới các phân hệ chuyên sâu, phục vụ xuyên suốt từ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, tổ chức thi hành án đến kho, quỹ và giám sát điều hành.

