Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố không là người địa phương

Ngày 12-12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2026. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự, phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, khối lượng việc và tiền phải thi hành tiếp tục tăng cao, phát sinh nhiều đại án tham nhũng, kinh tế chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, các cơ quan THADS đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Về việc, các cơ quan THADS đã tổ chức thi hành xong 576.884 việc, đạt 84,27%. Về tiền, đã thi hành xong 150.060 tỷ đồng, tăng gần 33.529 tỷ đồng so với năm 2024, đạt 56,62%. Thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế đạt kết quả tích cực, đã thi hành xong hơn 27.416 tỷ đồng, tăng hơn 5.239 tỷ đồng so với năm 2024. Kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng có nhiều chuyển biến, đã thi hành xong 6.484 việc, thu đạt 36.904 tỷ đồng, tăng 20,82% so với năm 2024.

Về án hành chính, trong năm 2025, các cơ quan đã thi hành xong 868 bản án, thấp hơn khá xa so với chỉ tiêu. Trong phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý thi hành án hành chính, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Tố tụng hành chính cũng là một nhiệm vụ được người đứng đầu Bộ Tư pháp nêu rõ.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như về công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, triển khai thực hiện Trưởng THADS các tỉnh, thành phố không là người địa phương; có thể trước mắt thí điểm một vài địa phương để đánh giá hiệu quả trước khi triển khai rộng rãi.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trao Huân chương Lao động tặng 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025, gồm: Cục Quản lý THADS (Bộ Tư pháp) và Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS (THADS TPHCM). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể gồm: THADS tỉnh Nghệ An, THADS tỉnh Đồng Tháp, THADS tỉnh An Giang.

ANH PHƯƠNG