Thi hành án hành chính vẫn nhiều hạn chế

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, công tác thi hành án hành chính còn nhiều hạn chế, với hơn 540 quyết định thi hành án hành chính có sai sót, phải thu hồi, hủy bỏ, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm 2025, sáng 9-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại phiên họp của Quốc hội sáng 9-12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm 2025.

Theo đó, công tác thi hành án trong năm 2025 đã đạt được những kết quả đáng chú ý, với sự gia tăng về tỷ lệ thi hành án so với năm 2024. Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho biết, kết quả thi hành án dân sự hoàn thành về việc đạt 84,25% và về tiền đạt 56,13%, tăng 0,4% về việc và 4,67% về tiền so với năm 2024.

Quang cảnh phiên họp tại hội trường Diên Hồng sáng 9-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tín dụng, ngân hàng tăng 3,71% về việc và 20,82% về tiền so với cùng kỳ. Hoạt động của thừa phát lại đã và đang được triển khai tại 224 văn phòng trên 34 tỉnh, thành phố, với tổng số 403 thừa phát lại.

Về thi hành án hình sự, các cơ quan chức năng đã giải quyết được tổng cộng 2.359.495 lượt phạm nhân. Tòa án nhân dân đã chấp nhận giảm thời gian chấp hành án phạt tù cho 10.239 người.

Về thi hành án hành chính (THAHC), kết quả công tác THAHC đạt tỷ lệ 41,37%. “Công tác THAHC còn nhiều hạn chế, với hơn 540 quyết định bị THAHC có sai sót, phải thu hồi, hủy bỏ, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao”, báo cáo ghi nhận.

Theo người đứng đầu ngành Tư pháp, một trong những nguyên nhân quan trọng là chế tài kỷ luật trong hoạt động THAHC còn chưa nghiêm.

Đại biểu Quốc hội dự họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Chính phủ kiến nghị Quốc hội và các cơ quan tư pháp Trung ương chỉ đạo tiếp tục rà soát quy định của pháp luật trong các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, khoáng sản, ngân hàng, an toàn thực phẩm, an ninh mạng. Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp rà soát và hướng dẫn cụ thể hơn về công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với cơ quan điều tra ở địa phương, đặc biệt khi tổ chức mô hình Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 2 cấp ở địa phương.

ANH PHƯƠNG