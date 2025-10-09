Nâng tầm để AI Việt Nam vươn ra khu vực và thế giới

Nhà nước, doanh nghiệp và các viện trường cùng chung tay, biến thị trường trong nước thành bệ phóng, để nuôi dưỡng doanh nghiệp AI Việt Nam. Từ đó, đưa AI trở thành động lực cốt lõi cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của đất nước.

Ngày 9-10, tại Hà Nội, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI360 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ KH-CN với chủ đề “Xây dựng doanh nghiệp và xã hội thông minh cùng AI”.

Quang cảnh diễn đàn

AI360 được định vị là diễn đàn thường niên quốc gia về AI; nơi hội tụ các nhà quản lý, chuyên gia, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ, hợp tác để đưa AI trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế số Việt Nam. Sự kiện đại diện cho toàn bộ chuỗi giá trị của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam - từ hoạch định chính sách, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đến triển khai ứng dụng thực tiễn.

Diễn đàn quy tụ 300 đại biểu, gồm lãnh đạo các ban, bộ, ngành, chuyên gia cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam.

Các đại biểu tham quan và trao đổi bên lề diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT (Bộ KH-CN) cho biết, Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế ngày càng cao trên bản đồ AI thế giới. Theo báo cáo Chỉ số sẵn sàng AI toàn cầu 2024 của Oxford Insights, Việt Nam xếp thứ 59/193 quốc gia, thuộc tốp 5 ASEAN. Theo World AI Index 2025 (WIN), Việt Nam đứng thứ 6/40 quốc gia, thứ 3 toàn cầu về mức độ tin tưởng vào AI, và thứ 5 về khả năng chấp nhận.

Dòng vốn đầu tư và ứng dụng AI cũng đang tăng tốc mạnh mẽ. Chỉ trong một năm, vốn đầu tư vào doanh nghiệp AI trong nước đã tăng từ 10 triệu USD (2023) lên 80 triệu USD (2024). Bộ KH-CN đã và đang cập nhật Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030, đồng thời chuẩn bị trình dự thảo Luật AI.

Ông Nguyễn Khắc Lịch phát biểu tại diễn đàn

Đây là bước tiến quan trọng để hoàn thiện thể chế, đảm bảo AI được phát triển minh bạch, an toàn và có trách nhiệm. Chính phủ sẽ tăng chi tiêu công cho AI, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ dành phần ngân sách không nhỏ cho hỗ trợ ứng dụng AI, đồng thời triển khai cơ chế mua sắm công ưu tiên giải pháp công nghệ số trong nước; cần biến thị trường trong nước thành bệ phóng, để nuôi dưỡng và nâng tầm doanh nghiệp AI Việt Nam, giúp họ vươn ra khu vực và thế giới.

Quang cảnh diễn đàn

Báo cáo tại diễn đàn cho biết, thị trường AI Việt Nam được khẳng định là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực, với giá trị dự kiến đạt khoảng 1,52 tỷ USD vào năm 2030, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định 20% mỗi năm. Các chỉ số ứng dụng cũng cho thấy sự tăng tốc rõ rệt, khi trung bình mỗi giờ có thêm năm doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng AI trong năm 2024.

Theo báo cáo Thường niên AI Việt Nam 2025 từ Viện Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia Hà Nội), dựa trên khảo sát gần 500 doanh nghiệp và tổ chức từ tháng 7-2025, AI đang mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số, các ngành dẫn dắt xu hướng, cung cấp AI tại Việt Nam gồm CNTT 31%, tài chính - ngân hàng 22%, giáo dục 17%, thương mại điện tử và y tế 15%. Trong khi đó nhu cầu ứng dụng AI tăng cao, đặc biệt trong 5 lĩnh vực chính: giáo dục, tài chính, sản xuất công nghiệp, giao thông và y tế.

Các đại biểu tham quan và trao đổi bên lề diễn đàn

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là thiếu nhân lực chất lượng cao (45% đơn vị cung cấp AI), 23% gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng dữ liệu và tính toán, cùng với 30% lo ngại thiếu hành lang pháp lý rõ ràng. Trong dữ liệu AI, 50% đơn vị cung cấp cho biết dữ liệu ít hoặc không tiếp cận được bộ chuẩn, trong khi 51% cơ sở đào tạo gặp trở ngại về dữ liệu huấn luyện không đủ chất lượng.

Báo cáo cũng chỉ ra một "điểm nghẽn cốt lõi" trong chuỗi giá trị AI: sự chênh lệch lớn giữa đầu tư phát triển và đầu tư ứng dụng. Trong khi các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ đang đẩy mạnh quy mô dự án, với phần lớn đầu tư từ 1-3 tỷ đồng, thì chi phí dành cho AI của các đơn vị ứng dụng trong 5 lĩnh vực trọng yếu (giáo dục, y tế, tài chính, giao thông, công nghiệp) lại chưa được chú trọng.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA cho biết, làn sóng AI tạo sinh và đặc biệt là AI Agents (những hệ thống có khả năng tự chủ vận hành) đang thay đổi hoàn toàn cách thức kinh doanh và quản lý. VINASA cam kết đồng hành, lấy định hướng chiến lược của Chính phủ làm kim chỉ nam cho hành động.

VINASA cũng xác định rõ một số nhiệm vụ cấp thiết hiện tại bao gồm: giải quyết bài toán ứng dụng và quản trị, tập trung vào việc chuyển đổi tư duy từ thử nghiệm sang tạo giá trị kinh doanh; chuẩn hóa năng lực với việc công bố dự thảo “Khung trưởng thành năng lực AI”; xây dựng hệ sinh thái kết nối, đưa AI từ phòng thí nghiệm đến thực tiễn, từ tầm nhìn đến giá trị thật thông qua các hoạt động kết nối các thành phần trong hệ sinh thái.

TRẦN BÌNH