Định hình tương lai của công nghệ AI

Ngày 6-10 (giờ địa phương), Hội nghị DevDay 2025, diễn tại TP San Francisco (Mỹ), thu hút sự quan tâm lớn, giữa những đồn đoán rằng OpenAI (công ty đứng sau ChatGPT) có thể công bố các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất và chia sẻ định hướng phát triển nền tảng dành cho nhà phát triển.

Dự đoán về các công bố mới

DevDay 2025 diễn ra tại Trung tâm Fort Mason, với sự tham dự của khoảng 1.500 khách mời, bao gồm các nhà phát triển, chuyên gia AI, nhà đầu tư và đối tác công nghệ khắp thế giới. Khách mời tại chỗ sẽ được tham dự nhiều phiên chuyên đề và hội thảo kỹ thuật do các nhân sự hàng đầu của OpenAI và đối tác trình bày.

Hội nghị DevDay 2025 diễn ra tại San Francisco. Ảnh: Neura King

Theo Tech Crunch, mặc dù OpenAI chưa công bố thông tin chính thức, giới công nghệ đang dự đoán một số công bố mới tại DevDay 2025 là trình duyệt ChatGPT (ChatGPT Browser) - một công cụ giúp ChatGPT truy cập và tương tác với web theo thời gian thực; cập nhật GPT Store - cửa hàng nơi nhà phát triển có thể chia sẻ và bán các GPT tùy chỉnh; thiết bị AI do OpenAI phát triển cùng Jony Ive - có thể là nguyên mẫu đầu tiên của một “thiết bị tương tác AI” hướng tới người dùng phổ thông; nâng cấp API và mô hình GPT mới.

Trước sự kiện, ông Sam Altman đưa ra tầm nhìn táo bạo về việc mở rộng quy mô AI trong một bài đăng trên blog cá nhân. Theo đó, Open AI muốn tạo ra một nhà máy có thể sản xuất một gigawatt (GW) cơ sở hạ tầng AI mới mỗi tuần, nhưng cũng thừa nhận việc thực hiện điều này cực kỳ khó khăn và sẽ mất nhiều năm để đạt được mục tiêu.

Mặc dù không nhắc tới các dự án cụ thể, nhưng nền tảng của hạ tầng AI mà ông Sam Altman đặt ra là siêu dự án như Stargate, sáng kiến chung trị giá 500 tỷ USD giữa Open AI với Oracle và SoftBank nhằm xây dựng các siêu trung tâm AI khổng lồ trên khắp nước Mỹ.

Động lực chính thúc đẩy đổi mới

Việc OpenAI tổ chức DevDay 2025 được cho là nhằm khẳng định vị trí dẫn đầu trong sáng tạo AI ứng dụng thực tế, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ như Google, Anthropic và Meta, những công ty đang thách thức vị thế dẫn đầu của OpenAI tại Thung lũng Silicon. Mỗi công ty đang theo đuổi chiến lược riêng, từ nghiên cứu chuyên sâu, tối ưu hóa chi phí, đến phát triển AI đa phương thức, góp phần định hình tương lai của công nghệ này.

Trong năm qua, các mô hình AI của Anthropic và Google ngày càng có khả năng thực hiện các tác vụ mã hóa và thiết kế web. OpenAI buộc phải phát hành các mô hình AI tốt hơn với mức giá thấp hơn để duy trì cuộc đua.

Theo Business Insider, sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa OpenAI và các công ty công nghệ khác đang thúc đẩy tốc độ đổi mới trong lĩnh vực AI. Cuộc đua này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất và tính năng của các mô hình AI mà còn làm cho công nghệ AI trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng.

Các chuyên gia trong ngành, trong đó có Giám đốc điều hành Sam Altman, coi cạnh tranh là động lực thúc đẩy sự tiến bộ. Ông Sam Altman thừa nhận rằng sự xuất hiện của DeepSeek AI đã buộc OpenAI phải liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trang Tech Crunch nhận định, bên cạnh những lợi ích rõ rệt, AI đang đặt ra những thách thức quan trọng cần giải quyết. Các vấn đề đạo đức, hệ thống quản lý và tính bền vững ngày càng trở thành chủ đề tranh luận, đặc biệt khi AI có tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn. Bên cạnh đó, khi các mô hình AI ngày càng trở nên tinh vi, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cũng trở thành mối quan tâm hàng đầu.

THANH HẰNG tổng hợp