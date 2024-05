New Zealand áp dụng công nghệ mới trong kiểm tra an ninh ở sân bay

Kể từ đầu tháng 5, hành khách đi du lịch quốc tế từ Sân bay Auckland (New Zealand) có thể để máy tính xách tay và chất lỏng trong hành lý xách tay để kiểm tra an ninh nhờ công nghệ mới.

Hệ thống máy quét CT tại sân bay Auckland, New Zealand. Ảnh Airport Technology



Hiện máy quét chụp cắt lớp điện toán (CT) mới đang được sử dụng tại điểm sàng lọc quốc tế của Sân bay Auckland, giúp tăng cường năng lực an ninh. Dự kiến, máy quét CT sẽ được triển khai tại các sân bay nội địa trên khắp New Zealand từ nay đến tháng 12 nhằm giảm áp lực đối với tuyến an ninh hàng không và giúp du khách lên máy bay nhanh hơn.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải New Zealand, ông Simeon Brown, cho biết đây là một ví dụ điển hình về việc công nghệ tiên tiến được sử dụng để giảm bớt rào cản và mang lại hiệu quả, tạo điều kiện cho hành khách di chuyển liền mạch, nhanh hơn qua các sân bay của New Zealand và giảm nguy cơ trễ chuyến bay.

Theo ông Brown, việc cung cấp các dịch vụ một cách thuận tiện cho người dân là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, đó là lý do giới chức New Zealand tập trung nâng cao hiệu quả để tăng năng suất, giúp xây dựng lại nền kinh tế.

LAM ĐIỀN