Xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới

Chính phủ yêu cầu kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách, vận chuyển trái phép xăng dầu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, về giá.

Ngày 19-3, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Công văn nêu, thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá xăng dầu và an ninh năng lượng trong nước.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, vi phạm pháp luật trong xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá xăng dầu trong nước, khu vực và thế giới. Từ đó, chủ động dự báo, phòng ngừa hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua khu vực biên giới đường bộ và đường biển.

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng (hải quan, thuế, biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường, công an) tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, trục lợi chính sách, vận chuyển trái phép xăng dầu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, về giá; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kiến nghị việc kiểm tra, xử lý tập thể, cá nhân có sai phạm, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép.

LÂM NGUYÊN