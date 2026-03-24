Hải quan tăng cường giám sát và ngăn chặn hành vi buôn lậu xăng dầu

Ngày 24-3, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, Cục Hải quan đã yêu cầu toàn lực lượng tăng cường tuần tra, giám sát tại các cửa khẩu, cảng biển, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Lực lượng Hải quan phối hợp với Cảnh sát biển bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép dầu D.O trên biển. Ảnh: HQ

Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã ban hành Công văn số 211/ĐTCBL-P1 với nội dung yêu cầu chi cục hải quan các khu vực triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, chi cục hải quan các khu vực, đặc biệt các nơi có cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa và cảng biển tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phương tiện xuất, nhập cảnh, đặc biệt các phương tiện như ghe, thuyền, xà lan, ô tô... có hoặc có dấu hiệu gia cố bồn, bể, thùng chứa, cất giấu xăng dầu.

Bên cạnh đó, không để xảy ra tình trạng phương tiện vận tải nước ngoài nhập cảnh mua xăng dầu trái phép.

Trong quá trình giám sát phương tiện xuất cảnh, cần chú ý kiểm tra chặt chẽ hồ sơ khai báo về khối lượng xăng dầu đang sử dụng và số lượng xăng dầu đã được cung ứng. Bên cạnh đó, lực lượng hải quan tiếp tục chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để nắm vững tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn để bố trí lực lượng, phương tiện, phương án kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả và xử lý.

LƯU THỦY