Kinh tế

Thị trường

Hải quan tăng cường giám sát và ngăn chặn hành vi buôn lậu xăng dầu

SGGPO

Ngày 24-3, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, Cục Hải quan đã yêu cầu toàn lực lượng tăng cường tuần tra, giám sát tại các cửa khẩu, cảng biển, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Lực lượng Hải quan phối hợp với Cảnh sát biển bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép dầu D.O trên biển. Ảnh: HQ

Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã ban hành Công văn số 211/ĐTCBL-P1 với nội dung yêu cầu chi cục hải quan các khu vực triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, chi cục hải quan các khu vực, đặc biệt các nơi có cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa và cảng biển tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phương tiện xuất, nhập cảnh, đặc biệt các phương tiện như ghe, thuyền, xà lan, ô tô... có hoặc có dấu hiệu gia cố bồn, bể, thùng chứa, cất giấu xăng dầu.

Bên cạnh đó, không để xảy ra tình trạng phương tiện vận tải nước ngoài nhập cảnh mua xăng dầu trái phép.

Trong quá trình giám sát phương tiện xuất cảnh, cần chú ý kiểm tra chặt chẽ hồ sơ khai báo về khối lượng xăng dầu đang sử dụng và số lượng xăng dầu đã được cung ứng. Bên cạnh đó, lực lượng hải quan tiếp tục chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để nắm vững tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn để bố trí lực lượng, phương tiện, phương án kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả và xử lý.

LƯU THỦY

Từ khóa

Cục Hải quan Thùng chứa Chi cục Xăng dầu Xà lan Đường thủy Cảng biển Buôn lậu Nhập cảnh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn