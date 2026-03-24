Kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu xăng dầu qua biên giới

Ngày 23-3, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã ban hành văn bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan sử dụng biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hành vi đầu cơ, thao túng thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị siết chặt kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, nhất là các tuyến trọng điểm có nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu để ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm. Các cơ quan phối hợp Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát liên ngành, đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm buôn lậu xăng dầu qua biên giới (nếu có).

Đồng thời, các đơn vị, địa phương theo dõi tình hình hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu; giám sát nghiêm ngặt hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh xăng dầu và quản lý chặt chẽ phương tiện vận chuyển xăng dầu qua biên giới về hồ sơ, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa…

Lực lượng Quản lý thị trường Khánh Hòa kiểm tra một cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Tại Đắk Lắk, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, găm hàng, bán không đúng giá quy định và đối với tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nghiêm cấm tự ý đóng cửa, ngừng bán hàng hoặc có hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường.

Nhằm đảm bảo chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười giao Sở Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát. Qua đó, ngăn chặn, xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân lợi dụng để găm hàng, đầu cơ, buôn lậu; sản xuất, mua bán xăng dầu giả, kém chất lượng… gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, tình hình sản xuất, kinh doanh và lòng tin của nhân dân.

Trong khi đó, tại tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn từ đầu tháng 3-2026 đến nay. Qua kiểm tra, các cửa hàng cơ bản chấp hành tốt quy định về niêm yết và bán theo giá niêm yết, nguồn cung xăng dầu tương đối ổn định, các cơ sở kinh doanh cũng tuyên truyền người dân mua xăng dầu theo nhu cầu sử dụng, tránh tích trữ gây mất an toàn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, người dân có thể phản ánh đến đường dây nóng của Chi cục QLTT qua số 1900.888.655.

* Cục Hàng không Việt Nam vừa có đánh giá về tác động của giá xăng dầu tăng cao khiến các hãng hàng không Việt Nam phải cắt giảm một số chuyến bay.

Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các hãng hàng không trong nước đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu hàng không. Trước tình hình này, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác nhiều đường bay từ ngày 1-4, bao gồm: Hải Phòng - Buôn Mê Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TPHCM - Vân Đồn, TPHCM - Rạch Giá, TPHCM - Điện Biên. Số chuyến bay bị hủy trên các đường bay trên là 23 chuyến/tuần.

Hiện các hãng hàng không Việt Nam đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4-2026.

NHÓM PV