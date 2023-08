Ngăn chặn rò rỉ công nghệ

Tuy hình phạt của Hàn Quốc đối với hành vi rò rỉ công nghệ tương tự ở các quốc gia khác, bao gồm cả án tù từ 5 năm trở lên đối với hành vi có “tác động đáng kể đến an ninh quốc gia và kinh tế” nhưng trên thực tế, việc tuyên án không được thực hiện do các yêu cầu khó đáp ứng. Điều này dẫn đến việc 30% thủ phạm được trắng án và 54% các vụ án được hưởng án treo trước tòa án Hàn Quốc. Theo Bộ Công nghiệp Hàn Quốc, trong tháng 8 này, Ủy ban quyết định hình phạt, do tòa án tối cao nước này giám sát, đã quyết định tăng mức phạt và kéo dài thời gian tù giam đối với những đối tượng làm rò rỉ công nghệ Hàn Quốc. Chi tiết về các mức phạt dự kiến sẽ được ban hành vào đầu năm 2024.

Theo Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc, số vụ rò rỉ được xác nhận về “công nghệ cốt lõi quốc gia” đã tăng từ 3 vụ trong năm 2017 lên 5 vụ vào năm 2018 và 2019, lên 9 vụ vào năm 2020 và 10 vụ vào năm 2021. Trong một số trường hợp, quy định yêu cầu các kỹ sư không được gia nhập công ty đối thủ nước ngoài trong vòng 2 năm sau khi nghỉ việc đã bị “lách” bằng việc nước ngoài thành lập các công ty “ma”, trả lương hậu hĩnh cho các kỹ sư Hàn Quốc nhằm khai thác chất xám chuyên về công nghệ. Ông Hong Seok-joon, nghị sĩ thuộc đảng Quyền lực quốc dân cầm quyền của Hàn Quốc, khẳng định vẫn cần phải có những quy định và hình phạt cứng rắn hơn. Theo ông Hong, số vụ rò rỉ công nghệ ngày càng gia tăng nhưng hình phạt dành cho thủ phạm còn nhẹ và Hàn Quốc vẫn thiếu biện pháp ngăn chặn. Chỉ có khoảng 6% bị cáo bị buộc tội rò rỉ công nghệ ở Hàn Quốc bị kết án vì rất khó chứng minh.

Hiện Hàn Quốc nỗ lực ngăn chặn các hành vi rò rỉ công nghệ nhằm duy trì vị thế dẫn đầu ngày càng suy giảm trong lĩnh vực sản xuất chip nhớ và màn hình, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nền kinh tế trong lĩnh vực này.