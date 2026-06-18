Ngành điện sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai

TPHCM đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường. Ngay từ cuối tháng 4-2026, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn điện mùa mưa, bão; có phương án phòng chống thiên tai, nguy cơ mất an toàn, an ninh hệ thống điện năm 2026.

Công nhân ngành điện TPHCM kiểm tra trên lưới điện trung, hạ thế nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn

Chủ động các phương án, diễn tập nhuần nhuyễn

Trong văn bản chỉ đạo, EVNHCMC yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN). Các đơn vị trực thuộc phải rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Đội xung kích PCTT-TKCN của đơn vị theo thời hạn quy định. Chủ động, sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), bảo đảm khả năng triển khai ngay khi xảy ra thiên tai.

Các công ty điện lực và công ty lưới điện cao thế được giao kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời các tồn tại của thiết bị, móng, cột, đường dây và trạm điện, đặc biệt tại khu vực đông dân cư, địa bàn xung yếu, triền dốc, bờ sông. Chủ động nâng cấp, cải tạo lưới điện như liên kết mạch vòng trung áp, di dời, nâng cao trạm biến áp, hạ ngầm lưới điện, tăng cường bơm chống ngập… nhằm bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa bão.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý cây xanh, vật bay có nguy cơ va chạm đường dây, trạm điện; lưu ý khu vực ngập sâu có khả năng vi phạm khoảng cách pha - đất. Trường hợp không bảo đảm an toàn phải chủ động cắt điện hoặc tổ chức cảnh báo. Cùng với đó, công ty lưới điện cao thế khẩn trương đánh giá nguy cơ ngập úng các trạm biến áp 110kV, 220kV và xây dựng phương án ứng phó cụ thể cho từng trạm.

Ngành điện thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức diễn tập nhuần nhuyễn các phương án PCTT-TKCN. Theo đó, các tình huống diễn tập gồm kịch bản ngập lụt, địa bàn bị chia cắt, xử lý tại trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực. “Quá trình diễn tập cần tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm giữa các đơn vị. Đồng thời chủ động mời các bên liên quan và chính quyền địa phương tham gia, phối hợp để bảo đảm tính thực chất và khả năng hiệp đồng và kiểm tra, xử lý các vật thể, thiết bị ngoài phạm vi quản lý có nguy cơ ảnh hưởng đến cột, đường dây, trạm điện khi xảy ra thiên tai”, Tổng công ty yêu cầu.

Trong trường hợp xảy ra thiên tai, các đơn vị trực thuộc cần tập trung mọi nguồn lực khắc phục kịp thời sự cố lưới điện, bảo đảm an toàn và khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất. Căn cứ cấp độ rủi ro và mức độ ảnh hưởng của từng sự kiện thiên tai, đơn vị quyết định việc tập trung nguồn lực cho công tác chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo phương án của đơn vị và tham gia khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đảm bảo vận hành lưới điện an toàn

Tính đến thời điểm này, các đơn vị trực thuộc EVNHCMC đã triển khai chỉ đạo của Tổng công ty để sẵn sàng vận hành an toàn lưới điện và có phương án ứng phó với thiên tai. Công ty Điện lực An Phú Đông hiện đang quản lý hơn 423km đường dây trung thế và hơn 963km đường dây hạ thế. Với đặc điểm vị trí địa lý thuộc vùng trũng thấp, tiếp giáp nhiều kênh rạch, sông ngòi, do đó thường xuyên xảy ra ngập úng khi mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn điện trong nhân dân. Đơn vị đã thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng, giảm thiểu các thiệt hại cho lưới điện, trạm điện do mưa bão, thiên tai gây ra. Đơn vị đảm bảo cung cấp điện liên tục cho các phụ tải quan trọng, khách hàng trọng điểm, đặc biệt là các cống ngăn triều cường, trạm bơm nước chống úng trên địa bàn quản lý trước mùa mưa bão.

Công ty đã phân công cụ thể bộ phận phụ trách thường xuyên rà soát, cập nhật phương án phòng chống thiên tai của đơn vị; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức kiểm tra công trình lưới điện, khắc phục kịp thời các tồn tại để lưới điện đảm bảo vận hành an toàn; tập trung kiểm tra các vị trí xung yếu, khu vực ngập lụt, khu vực có nhiều cây xanh, công trình đang thi công… Chủ động phối hợp với địa phương, đơn vị chức năng để kiểm tra, rà soát, cắt tỉa cành, nhánh cây có nguy cơ ngã đổ vào đường dây, trạm điện.

Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể trên địa bàn đề nghị hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo khách hàng về các biện pháp phòng tránh tai nạn điện, sét đánh trong mùa mưa bão. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan kiểm tra an toàn các bảng quảng cáo kích thước lớn, giàn giáo công trình cao tầng gần lưới điện để ngăn ngừa ngã đổ, gây sự cố khi có giông bão.

Tương tự, Công ty Điện lực Tân Thuận đang khẩn trương kiểm tra, xử lý trên lưới điện trung, hạ thế nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong thời điểm giao mùa từ mùa khô sang mùa mưa.

Đơn vị đã kiểm tra hiện trường, thường xuyên theo dõi tình trạng mang tải của các xuất tuyến và trạm biến áp để kịp thời hoán chuyển tải hợp lý, hạn chế tình trạng đầy tải và quá tải trong giờ cao điểm. Song song đó, các bộ phận trực thuộc cũng đẩy mạnh ứng dụng giải pháp kiểm tra chuyên sâu như đo PD, đo nhiệt độ bằng camera nhiệt với thiết bị đang vận hành nhằm phát hiện sớm các nguy cơ phát nhiệt bất thường, phóng điện cục bộ, từ đó chủ động xử lý trước khi xảy ra sự cố. Công ty cũng duy trì thường xuyên việc phát quang hành lang an toàn lưới điện, xử lý cây xanh vi phạm khoảng cách an toàn điện nhằm giảm thiểu nguy cơ sự cố trong điều kiện thời tiết nắng nóng và giông lốc đầu mùa. Đồng thời, nhiều tồn tại trên lưới điện được công ty tập trung xử lý như: khắc phục các mối nối phát nhiệt, tiếp xúc không đảm bảo; thay thế thiết bị xuống cấp, sứ nứt, lèo hư hỏng; gia cố những vị trí dây dẫn võng thấp, mất an toàn; tăng cường kiểm tra các thiết bị vận hành lâu năm, có nguy cơ sự cố cao.

VIỆT HOA