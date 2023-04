Ngành điện TPHCM tạm ngưng thi công đào đường dịp lễ

Liên quan đến vụ ô tô nghi chở hàng cấm tông Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, CSGT Công an tỉnh Long An và 2 người dân trên địa bàn huyện Đức Hoà tử vong, ngày 23-4, Bí thư Tỉnh uỷ Long An Nguyễn Văn Được và lãnh đạo công an, các ngành chức năng tỉnh Long An đến thắp hương chia buồn, thăm hỏi và động viên gia đình cán bộ CSGT.